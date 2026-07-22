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布萊德彼特18歲愛女提告改姓 第4名小孩刪父斬斷連結

記者陳穎／即時報導
安潔莉娜裘莉和親生女兒薇薇安出席活動。(美聯社)
安潔莉娜裘莉和親生女兒薇薇安出席活動。(美聯社)

好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚多年，小布和6名子女的關係再傳新進展。兩人18歲的小女兒薇薇安（Vivienne Jolie-Pitt）近日正式向法院提出申請，希望將姓氏中的「彼特」移除，未來將以「Vivienne Marcheline Jolie」作為法定姓名，成為家中第4位採取相關行動的子女，也讓外界再度關注布萊德彼特與孩子們的關係。

根據法院文件，薇薇安在年滿18歲後，向洛杉磯郡高等法院提出改名申請，理由僅填寫「個人原因（Personal）」，並未進一步說明。她希望移除父親姓氏，同時保留中間名「Marcheline」，向安潔莉娜裘莉已故母親瑪雪琳貝特蘭（Marcheline Bertrand）致敬。法院預計於11月2日開庭審理此案。

事實上，薇薇安近年早已開始使用「Vivienne Jolie」的名字。2024年她與母親共同擔任百老匯音樂劇「The Outsiders」製作人時，節目冊便已署名「Vivienne Jolie」，如今則進一步透過法律程序完成正式改名。

薇薇安並非第一位捨棄父姓的孩子。包括麥道斯（Maddox）、札哈拉（Zahara）及希蘿（Shiloh）近年都已陸續移除「Pitt」姓氏，其中希蘿更是在滿18歲當天提出改名申請。這一連串動作，被外界視為裘莉與彼特離婚後家庭裂痕仍未修復的象徵。

消息人士透露，布萊德彼特對孩子們與自己日漸疏遠感到相當難過，目前與成年子女幾乎沒有聯繫，與年紀較小的孩子互動也十分有限。不過，接近安潔莉娜裘莉的人士則表示，她始終希望家人都能慢慢走向療癒，也尊重孩子們各自做出的決定，不願再讓家庭紛爭持續擴大。

精華 FAQ

  • 她申請將法定姓名改為「Vivienne Marcheline Jolie」，移除「Pitt」姓氏，同時保留中間名「Marcheline」，以此向裘莉已故母親瑪雪琳貝特蘭致敬。

  • 法院文件中，她填寫的改名理由只有「個人原因（Personal）」，並未進一步說明。法院目前預計在11月2日開庭審理這項申請。

  • 除了薇薇安，麥道斯、札哈拉與希蘿近年都已陸續移除「Pitt」姓氏，其中希蘿還是在滿18歲當天就提出改名申請，反映家族關係持續緊張。

布萊德彼特 小布 好萊塢

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