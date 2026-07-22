哥吉拉18歲聽障女星車禍身亡 得年18歲 父悲淚以手語曝噩耗

18歲演員凱莉霍特爾車禍身亡。（美聯社）

美國警方表示，曾在兩部「哥吉拉」（Godzilla）電影中擔綱演出的18歲女演員凱莉霍特爾（Kaylee Hottle）在美國馬里蘭州 發生車禍身亡。

中央社引述法新社報導，弗瑞德里克郡（Frederick County）警長辦公室表示，凱莉霍特爾與另一名乘客搭乘由一名19歲男子駕駛的1995年本田 雅哥（Honda Accord）轎車時，這輛車子在一條雙線道公路上偏離車道，撞上涵洞。

警方指出：「據信超速是造成這起車禍的肇因之一。」警方於21日凌晨2時52分左右趕赴現場，正在調查這起車禍。

警方表示，凱莉霍特爾送醫後宣告不治。駕駛在這起車禍中受了傷，據信沒有生命危險，另一名乘客則婉拒就醫。

凱莉霍特爾本身為聽障人士，她在「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla v Kong）與續集「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla X Kong: The New Empire）中飾演主要角色吉雅（Jia），於2024年獲得土星獎（Saturn Award）最佳年輕演員獎提名。

她的父親約書亞．霍特爾（Joshua Hottle）在臉書（Facebook）上傳一段以美國手語錄製的影片，含淚公布凱莉霍特爾去世的消息。

凱莉霍特爾曾就讀的德州啟聰學校（Texas School for the Deaf）在社群媒體上表示，凱莉霍特爾的離世是「巨大損失」，「在這個極為艱難的時刻，我們的心與凱莉的家人、朋友、同學與所有認識和愛她的人同在」。

德州啟聰學校補充說：「目前，我們所知的資訊非常有限，懇請大家尊重凱莉霍特爾家人的隱私，切勿分享或揣測這起事故的相關情況。」