安海瑟薇挺孕肚受訪 被70歲琥碧戈柏一番話弄哭了

懷著第三胎的安海瑟薇近日忙著宣傳新片「奧德賽」。（美聯社）

43歲好萊塢 女星安海瑟薇（Anne Hathaway）登上談話節目「觀點」（The View）宣傳新片「奧德賽」（The Odyssey），與同片演員麥特戴蒙（Matt Damon）及導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）一同受訪。節目中，70歲主持人琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）回顧她一路走來的演藝歷程，讓安海瑟薇當場感動落淚，她也分享，懷孕讓自己更能理解片中角色的心境。

據今日美國（USA TODAY）報導，琥碧戈柏在節目中盛讚安海瑟薇，表示：「看著妳一路成長真的很感動，妳已經綻放光芒，成為一位如此出色的女演員。」一番話讓安海瑟薇瞬間眼眶泛紅，還忍不住用手摀住嘴巴。她笑著回應：「如果我現在沒有懷孕，我一定會哭出來，但現在淚水會加倍。」

安海瑟薇曾憑藉2013年電影「悲慘世界」（Les Misérables）奪下奧斯卡 最佳女配角獎。這次她在新片「奧德賽」中飾演潘妮洛普（Penelope），是麥特戴蒙飾演的奧德修斯（Odysseus）之妻。在丈夫歷經漫長的特洛伊戰爭與返鄉旅程期間，她始終以智慧與堅韌守護家園，並維繫家人的希望。

目前正與丈夫舒爾曼（Adam Shulman）迎接第三胎的安海瑟薇表示，身為母親的經歷，讓她與潘妮洛普產生更深刻的情感連結。兩人目前育有10歲長子強納森（Jonathan）與6歲兒子傑克（Jack）。

談到角色詮釋時，安海瑟薇表示：「在我看來，這是一個關於人在困境中求生的故事。因此，她必須完美扮演自己的角色。人不是因為覺得安全才做得完美，而是因為害怕出事，才不得不做到完美。」

她也提到，潘妮洛普劇中的寶石色系服裝由服裝設計師艾倫．米羅尼克（Ellen Mirojnick）打造，華麗髮型則出自葛洛莉亞．帕斯夸．卡斯尼（Gloria Pasqua Casny）之手，藉此象徵她在奧德修斯遠行期間，始終堅定不移地等待與支持丈夫。

安海瑟薇說：「潘妮洛普每天都穿著鮮豔的衣服、仔細梳理頭髮，因為她不是在哀悼，每一天都可能是他回家的日子。在極度不利的處境下，她選擇活下去，也選擇相信奇蹟可能發生。」

安海瑟薇被琥碧戈柏的一句話當場感動落淚。（視頻截圖）