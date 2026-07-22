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泰勒絲「擠牙膏式」公布婚禮資訊 賓客凌晨4點才知道婚宴場地

世界新聞網／輯
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在7月3日完婚。（路透）
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在7月3日完婚。（路透）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL堪薩斯城酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）7月3日在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行婚禮，婚禮採取嚴密保密措施。受邀賓客透露，自己是直到7月3日當天凌晨4時，才收到婚禮場地的確切位置。

NBC報導，美國世紀投資公司（American Century Investments）執行長強納森湯瑪斯（Jonathan Thomas）在播客節目「The Compound & Friends」分享，自己在今年稍早收到一封簡訊，內容寫著：「這是泰勒絲和凱爾西傳來的，我保證不是垃圾訊息。」由於內容太過簡單，他一度誤認為詐騙而直接刪除。

湯瑪斯表示，幾個月後，凱爾西親自致電，確認他是否收到邀請，並解釋考量受邀賓客經常四處旅行，以傳統郵寄方式寄送邀請函不易安排，因此改採數位邀請。

他透露，收到參加婚禮的簡訊後，賓客必須先完成多重身分驗證（Multi-factor Authentication），接著透過DocuSign簽署保密協議（NDA）。湯瑪斯表示，只有完成所有程序後，才會收到正式的數位婚禮邀請函。

為防止婚禮資訊外流，每張數位邀請函都設有專屬浮水印。

湯瑪斯表示，他收到的邀請函背景印有自己與妻子的姓名，「如果有人截圖分享，大家立刻就知道是誰流出的。」至於保密協議內容，他笑稱：「我不方便透露細節，但它的法律效力非常強。」

湯瑪斯也透露，泰勒絲婚禮資訊並非一次公布，而是採分階段通知。起初只告知受邀參加婚禮，之後公布日期為7月3日，再通知婚禮將於紐約舉行，接著縮小範圍至曼哈頓；直到婚禮當天凌晨4時，所有賓客才收到婚禮會場的確切地點，讓整場婚禮在舉行前始終維持高度保密。

泰勒絲與凱爾西最終於7月3日在麥迪遜廣場花園完成婚禮，由好萊塢男星亞當山德勒（Adam Sandler）擔任證婚人，現場眾星雲集。婚禮結束後，場館外的大型電子看板打出「JUST T&T MARRIED」字樣，這場高度保密的婚禮才正式對外揭曉。

精華 FAQ

  • 因婚禮採取極高保密措施，主辦方將場地資訊分階段告知，先只通知日期與城市，最後才在婚禮當天凌晨4點發出麥迪遜廣場花園的確切位置。

  • 賓客先收到數位簡訊邀請，接著要完成多重身分驗證，並透過DocuSign簽署保密協議NDA，全部通過後才會拿到正式邀請函。

  • 每張邀請函都加上專屬浮水印與姓名背景，若有人截圖就能追查來源；婚禮最後於7月3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行，並由亞當山德勒證婚。

泰勒絲

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