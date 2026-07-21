觀影說劇／18位影后同台竟沒宮鬥 「18顆鑽石」創222萬觀影人次

集結18位義大利影后共同飆戲的「18顆鑽石」，票房開紅盤。(圖／海鵬提供)

如何在一部電影中集結18位頂級女星同台飆戲？義大利 名導佛森歐茲派特（Ferzan Özpetek）交出了答案。由他執導的話題新作「18顆鑽石」（Diamonds），不僅在義大利掀起觀影熱潮，創下222萬觀影人次、約1884萬美元票房佳績，勇奪年度票房冠軍，更接連拿下有「義大利奧斯卡 」之稱的大衛獎「觀眾大衛獎」，以及義大利國家記者協會獎「年度最佳電影」，叫好又叫座。

「18顆鑽石」以電影幕後世界為背景，故事描述一名電影導演（由佛森歐茲派特親自飾演）召集18位最喜愛的女演員，共同拍攝一部以女性為主角的作品。劇情圍繞一間由兩姊妹經營的裁縫工作坊展開，她們臨危受命，必須在短短三周內，為一位奧斯卡服裝設計師打造華麗戲服。在趕工過程中，每位女性各自發揮專長，不只縫製出一件件精緻華服，也交織出關於友情、愛情、夢想與藝術的動人故事。

電影最大看點，莫過於集結多達21位義大利重量級影帝、影后同台演出。其中包括威尼斯影后路易莎拉涅瑞（Luisa Ranieri）、大衛獎影后潔絲敏婷卡（Jasmine Trinca），以及「完美陌生人」女星凱西亞絲穆妮亞柯（Kasia Smutniak）、影帝史帝芬諾阿科希（Stefano Accorsi）、艾蓮娜蘇菲亞瑞琪（Elena Sofia Ricci），還有曾與義大利電影大師費里尼合作的資深女星米雷娜伍科蒂奇（Milena Vukotic）等豪華卡司，眾星同台飆戲，火花四射。

導演更形容片中的18位女主角，就像18顆經過精雕細琢、各自散發光芒的鑽石，每個角色都有鮮明個性與生命力。群星精采演出也獲得英國衛報盛讚為「成就了一部精湛的傑作」。

值得一提的是，拍攝現場並沒有外界想像中的女星心結或勾心鬥角，反而充滿歡樂氣氛。演員們不僅聊天聊不停，還會互相幫忙整理頭髮、穿戴戲服，彼此建立深厚情誼，也讓這分默契自然流露在鏡頭前。

佛森歐茲派特表示，希望透過這部作品描繪女性如何在世界上努力尋找、守護屬於自己的位置，同時向女性、電影藝術，以及自己年輕時熟悉的裁縫工藝致敬。電影也因此獲得義大利媒體《Corriere della Sera》盛讚是「今年最不可思議的銀幕震撼」。