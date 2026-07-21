觀影說劇／18位影后同台竟沒宮鬥 「18顆鑽石」創222萬觀影人次
如何在一部電影中集結18位頂級女星同台飆戲？義大利名導佛森歐茲派特（Ferzan Özpetek）交出了答案。由他執導的話題新作「18顆鑽石」（Diamonds），不僅在義大利掀起觀影熱潮，創下222萬觀影人次、約1884萬美元票房佳績，勇奪年度票房冠軍，更接連拿下有「義大利奧斯卡」之稱的大衛獎「觀眾大衛獎」，以及義大利國家記者協會獎「年度最佳電影」，叫好又叫座。
「18顆鑽石」以電影幕後世界為背景，故事描述一名電影導演（由佛森歐茲派特親自飾演）召集18位最喜愛的女演員，共同拍攝一部以女性為主角的作品。劇情圍繞一間由兩姊妹經營的裁縫工作坊展開，她們臨危受命，必須在短短三周內，為一位奧斯卡服裝設計師打造華麗戲服。在趕工過程中，每位女性各自發揮專長，不只縫製出一件件精緻華服，也交織出關於友情、愛情、夢想與藝術的動人故事。
電影最大看點，莫過於集結多達21位義大利重量級影帝、影后同台演出。其中包括威尼斯影后路易莎拉涅瑞（Luisa Ranieri）、大衛獎影后潔絲敏婷卡（Jasmine Trinca），以及「完美陌生人」女星凱西亞絲穆妮亞柯（Kasia Smutniak）、影帝史帝芬諾阿科希（Stefano Accorsi）、艾蓮娜蘇菲亞瑞琪（Elena Sofia Ricci），還有曾與義大利電影大師費里尼合作的資深女星米雷娜伍科蒂奇（Milena Vukotic）等豪華卡司，眾星同台飆戲，火花四射。
導演更形容片中的18位女主角，就像18顆經過精雕細琢、各自散發光芒的鑽石，每個角色都有鮮明個性與生命力。群星精采演出也獲得英國衛報盛讚為「成就了一部精湛的傑作」。
值得一提的是，拍攝現場並沒有外界想像中的女星心結或勾心鬥角，反而充滿歡樂氣氛。演員們不僅聊天聊不停，還會互相幫忙整理頭髮、穿戴戲服，彼此建立深厚情誼，也讓這分默契自然流露在鏡頭前。
佛森歐茲派特表示，希望透過這部作品描繪女性如何在世界上努力尋找、守護屬於自己的位置，同時向女性、電影藝術，以及自己年輕時熟悉的裁縫工藝致敬。電影也因此獲得義大利媒體《Corriere della Sera》盛讚是「今年最不可思議的銀幕震撼」。
這部片在義大利掀起觀影熱潮，累積222萬觀影人次，票房約1884萬美元，並拿下年度票房冠軍，顯示它不只話題十足，也深受當地觀眾支持。 本片聚集21位義大利重量級影帝影后，包括路易莎拉涅瑞、潔絲敏婷卡、凱西亞絲穆妮亞柯、史帝芬諾阿科希等，群星同台讓角色互動充滿火花。 佛森歐茲派特希望藉由電影描寫女性在世界上尋找並守護自我位置的過程，同時向女性力量、電影藝術與自己熟悉的裁縫工藝致敬，呈現溫暖而有力量的故事。
精華 FAQ
這部片在義大利掀起觀影熱潮，累積222萬觀影人次，票房約1884萬美元，並拿下年度票房冠軍，顯示它不只話題十足，也深受當地觀眾支持。
本片聚集21位義大利重量級影帝影后，包括路易莎拉涅瑞、潔絲敏婷卡、凱西亞絲穆妮亞柯、史帝芬諾阿科希等，群星同台讓角色互動充滿火花。
佛森歐茲派特希望藉由電影描寫女性在世界上尋找並守護自我位置的過程，同時向女性力量、電影藝術與自己熟悉的裁縫工藝致敬，呈現溫暖而有力量的故事。
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