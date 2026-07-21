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宣傳「奧德賽」 千黛亞紅毯「神話穿搭」美到封神

娛樂新聞組╱綜合報導
千黛亞的每一次紅毯造型都讓人驚艷。(美聯社)
千黛亞的每一次紅毯造型都讓人驚艷。(美聯社)

導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）史詩鉅作「奧德賽」（The Odyssey）上映後，除了電影本身引發討論，主演之一的千黛亞（Zendaya）在宣傳期間打造的「角色穿搭」也意外成為一大焦點。她多次以呼應古希臘神話美學的造型亮相紅毯，被外媒形容宛如從電影世界走出的女神。

「奧德賽」改編自古希臘經典史詩，卡司陣容包括麥特戴蒙（Matt Damon）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與千黛亞等。電影上映後，除了諾蘭如何重新詮釋神話故事受到關注，片中角色的視覺風格與演員宣傳造型，也成為影迷討論焦點。

其中，千黛亞的紅毯造型最受矚目。她沒有單純選擇華麗禮服，而是將「奧德賽」的神話元素融入服裝設計，包括金色裝飾、古典輪廓、流動感布料與宛如雕像般的妝髮風格，營造出古希臘女神般的氣質。每一次公開亮相，都像是在延續電影角色生命。

相關造型曝光後迅速在社群平台引發熱議，不少網友稱讚「千黛亞不是在宣傳電影，而是在延續角色」，也有人認為她將紅毯變成了一場視覺表演。時尚媒體則指出，這種將角色世界觀延伸到現實生活的做法，已逐漸成為近年電影宣傳的新趨勢。

事實上，千黛亞過去便多次展現強大的「角色穿搭」能力。她宣傳「沙丘」系列時，曾透過沙漠色系與未來感服飾呼應科幻背景；瑪格羅比（Margot Robbie）宣傳「芭比」時，也以大量粉紅造型重現芭比美學，成功讓電影熱潮從大銀幕延伸至時尚圈。

如今，好萊塢大片競爭的不只是票房，明星造型也成為建立作品辨識度的重要工具。一套成功的紅毯造型，能透過社群快速擴散，吸引原本未關注電影的觀眾，形成電影之外的文化話題。

千黛亞背後的羽毛裝飾充滿了希臘女神的風格。(美聯社)
千黛亞背後的羽毛裝飾充滿了希臘女神的風格。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她沒有只穿華麗禮服，而是把古希臘神話元素融入造型，透過金色裝飾、流動布料與雕像感妝髮，營造出像女神般的視覺效果。

  • 外媒認為她宛如從電影世界走出的女神，網友則稱她不是在單純宣傳電影，而是在延續角色，讓紅毯本身變成一場視覺表演。

  • 文章指出，明星造型正成為電影宣傳的重要工具，透過把角色世界觀帶進現實紅毯，能快速在社群擴散，吸引更多原本未關注電影的觀眾。

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