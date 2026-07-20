世界盃╱甜茶同框女友凱莉珍娜 世界盃觀賽放閃玩親親

「甜茶」(左)與網紅女友凱莉珍娜(右)連袂現身世界盃冠軍賽。(新華社)

全球矚目的世界盃 冠軍賽，吸引許多名流現場觀賽，好萊塢 影星「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)與網紅女友凱莉珍娜(Kylie Jenner)也連袂現身且公然放閃，高調對著攝影鏡頭大方親吻，引發熱議。

根據八卦新聞網站Pagesix報導，近來頻頻出現在大型運動比賽現場的好萊塢新男神提摩西夏勒梅，帶著28歲女友珍娜出現在新澤西州東盧瑟福(East Rutherford)大都會人壽體育場(MetLife Stadium)，一起觀看西班牙和阿根廷 的冠軍爭奪賽。

30歲的夏勒梅身穿寶藍色長袖T恤搭配黑色長褲，身為Khy品牌創辦人的珍娜則以緊身低胸黑色上衣搭配牛仔褲亮相，時尚感十足，賽前這對情侶坐在看台前鼓掌，看起來心情很好，索性把球場當成約會場所，毫不避諱到處充斥的攝影鏡頭，公開秀恩愛並當眾親吻。

今年世界盃決賽吸引各界名流藝人觀賽，看台上星光閃閃，包括湯姆克魯斯(Tom Cruise)、布萊德彼特(Brad Pitt)、麥特戴蒙(Matt Damon)、威爾法洛(Will Ferrell)以及奧斯卡影帝安德林布洛迪(Adrien Brody)等好萊塢影星同台觀賞饒舌歌手巨星馬龍(Post Malone)與斯韋李(Swae Lee)聯袂演唱2018年熱門歌曲「Sunflower」，為世界盃決賽拉開序幕，帶動全場觀眾起立歡呼。

至於中場秀，國際足球總會(FIFA)邀請樂壇天后瑪丹娜(Madonna)、韓國「防彈少年團」(BTS)以及小賈斯汀(Justin Bieber)上台獻藝，瑪丹娜的表演依然驚艷全場，防彈少年演唱暢銷歌曲「Dynamite」以及小賈斯汀演唱2025年熱門歌曲「Everything Hallelujah」也掀起高潮，最後哥倫比亞天后夏奇拉(Shakira)與奈及利亞歌手伯納波伊(Burna Boy)合作演唱代表作「Dai Dai」為中場秀畫上完美句號。