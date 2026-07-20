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世界盃╱BTS中場秀炸翻舞台 柾國再創高光 ARMY讚最大贏家

娛樂新聞組／綜合報導
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BTS柾國再次登上世界盃最高規格舞台。（取材自微博）
BTS柾國再次登上世界盃最高規格舞台。（取材自微博）

2026世界盃決賽中場秀中，南韓天團BTS也是舞台焦點。他們以經典歌曲「Dynamite」點燃全場氣氛，成員田柾國（Jung Kook）更因跨越兩屆世界盃舞台的亮眼表現，成為全球粉絲熱議焦點。

本屆世界盃決賽中場秀由Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）擔任策畫，其中，BTS的登場被視為當晚最大話題之一。表演開始後，田柾國率先亮相，隨後V、Jin、J-Hope、Jimin、Suga與RM陸續登台，7名成員以整齊一致的紅色造型現身，在全場歡呼聲中演唱全球暴紅歌曲「Dynamite」。這首歌不僅是BTS打入國際市場的重要代表作，也曾讓團體首度入圍葛萊美獎，成為K-pop走向世界的重要象徵。

對田柾國而言，此次並非首度站上世界盃舞台。2022年卡達世界盃開幕式上，他曾以個人身分演唱官方歌曲「Dreamers」，以穩健唱功與舞台魅力吸引全球目光。四年後，他再次登上世界盃最高規格舞台，這次則與BTS成員並肩演出，展現K-pop在全球體育盛事中的影響力。

表演結束後，社群平台迅速掀起討論，全球粉絲紛紛讚賞BTS現場表現與舞台掌控力，不少ARMY（BTS官方粉絲名稱）笑稱「BTS才是今晚最大贏家」。即使中場秀時間有限，團體仍憑藉強烈氣場與整齊表演留下深刻印象。

從「Dreamers」到「Dynamite」，田柾國與BTS兩度站上世界盃舞台，也再次證明韓流早已突破地域限制，成為全球文化舞台不可忽視的力量。

精華 FAQ

  • BTS在2026世界盃決賽中場秀演唱的是經典歌曲Dynamite，以整齊一致的紅色造型登場，成功點燃全場氣氛，也成為當晚最受矚目的演出之一。

  • 田柾國因曾在2022年卡達世界盃開幕式獨唱Dreamers，這次又與BTS一起登上世界盃舞台，跨越兩屆賽事的亮眼表現讓他成為熱議焦點。

  • 因為BTS雖然只在有限時間內演出，卻憑藉穩定唱功、強烈氣場和整齊舞台表現留下深刻印象，讓全球粉絲一致稱讚他們是最大贏家。

世界盃 BTS 南韓

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