觀影說劇╱米奇馬丁轉戰電影 拿到角色當街痛哭

尤希雅嘉西亞(左)在「這年夏天，愛之尋謎」與相貌與父親神似的米奇馬丁(右)陪伴下穿梭在陽光灑落的大西洋沿岸。（圖／海鵬提供）

西班牙新生代男星米奇馬丁（Mitch Martín）憑藉主演柏林金熊獎名導卡拉西蒙（Carla Simón）新作「這年夏天，愛之尋謎」（Romería）嶄露頭角，更入圍有「西班牙奧斯卡 」之稱的哥雅獎最佳新演員，一夕之間成為歐洲影壇備受矚目的新星。然而，令人意外的是，在接演這部作品之前，他不僅從未看過卡拉西蒙的電影，甚至完全不知道這位名導是誰。

現年21歲的米奇馬丁原本是西班牙車庫龐克、華麗搖滾樂團「Boston Babies」的主唱兼吉他手，以充滿爆發力的現場演出和復古搖滾風格受到樂迷喜愛。當時的他一邊在酒吧工作、一邊忙著搬家，同時還得兼顧三個樂團的排練，直到接獲電影試鏡邀請，人生才開始出現轉折。

由於試鏡歷時數個月，讓他一度認為機會渺茫。沒想到就在趕往酒吧工作的途中，經紀人突然打電話通知他成功獲選，讓他激動得當場在馬德里街頭落淚，情緒久久無法平復。這次他在片中一人分飾兩角，同時演出女主角的堂哥，以及幻想中的父親／戀人角色，展現超越新人水準的演技。

其實米奇馬丁出身名流家庭，母親是資深記者兼作家，父親則擔任電信業高階主管。他憑藉一頭標誌性的捲髮與濃厚復古氣質，加上曾與傳奇女星冰芭波塞（Bimba Bosé）的女兒、音樂人朵拉波絲蒂荷（Dora Postigo）交往，在西班牙本就擁有不低知名度。

更戲劇性的是，他原本從未規畫踏入演藝圈，直到卡拉西蒙某天在Instagram看見他的照片，被他充滿故事感的眼神與獨特氣質吸引，主動聯繫經紀人安排試鏡，最終成功獲得演出機會，也意外開啟演員生涯。

「這年夏天，愛之尋謎」描述少女瑪麗娜帶著母親留下的日記，獨自前往海濱小鎮尋找素未謀面的父親，並在堂哥努諾的陪伴下，逐步拼湊父母過去的人生軌跡。米奇馬丁除了飾演堂哥，更化身女主角幻想中的年輕父親，在不同時空中穿梭，詮釋兼具父親、戀人意象的複雜角色，為電影增添濃厚的情感張力，也獲得西班牙媒體盛讚，認為他散發著「純粹的創造力與腎上腺素」，並因此入圍哥雅獎最佳新演員。

私下的米奇馬丁經常出沒於馬德里的五月二日廣場，抽菸、喝啤酒，渾身散發街頭青年特有的自由與叛逆氣息，而這股不受拘束的魅力，也正是卡拉西蒙選中他的原因。不過，身為搖滾樂手的他也鬧出不少趣事，拍攝海邊浪漫戲時，常因下意識用腳踩拍子而頻頻NG，讓劇組哭笑不得。