世界盃╱現身閉幕式 湯姆克魯斯引言讚「足球的偉大」

阿湯哥在賽前閉幕典禮帥氣現身引言。（路透）

2026世界盃 冠軍戰19日在美國紐約紐澤西體育場登場，西班牙擊敗阿根廷 奪冠，賽前閉幕典禮同樣星光熠熠。兩隊對抗前，由「EGOT（演藝圈大滿貫）」頂級巨星珍妮佛·哈德森（Jennifer Hudson）LIVE獻唱美國國歌，而羅比威廉斯（Robbie Williams）與義大利天后蘿拉·普西妮（Laura Pausini）、美國歌手妮可·舒辛格（Nicole Scherzinger）也共同獻唱FIFA主題曲「Desire」，為典禮掀開序幕。

湯姆克魯斯 (Tom Cruise)也帥氣現身引言，「足球，跨越海洋、跨越國界，也跨越文化。最終，它向我們證明，為何這項運動屬於全世界。它是一股讓人們團結的力量，能讓陌生人成為朋友，也提醒我們，彼此之間其實擁有許多共同之處。屬於任何一個國家、任何一個人，它凝聚了人心，提醒著我們在綠茵場上追著共同的夢想，這就是足球的偉大。」並邀請觀眾深入探索世界盃的熱血、夢想與意義。而他的現身，似乎象徵西班牙與阿根廷對決的冠軍爭奪戰，就是一場精采的「不可能的任務」。

美國知名饒舌歌手波斯特·馬龍（Post Malone）戴著招牌牛仔帽、露出滿身刺青登台，一口氣帶來3首歌曲，更出其不意以尚未正式發行的新作「Chrome Heartbreaker」揭開序幕，讓現場球迷與全球轉播觀眾搶先聽見新歌，瞬間成為決賽之外的另一大焦點。

大型國際賽事的表演嘉賓通常會端出耳熟能詳的代表作，帶動全場大合唱，但波斯特·馬龍反其道而行，選擇在足球界最受矚目的夜晚首唱全新作品，展現不受市場公式束縛的冒險性格。從早期成名曲「White Iverson」，到近年跨足鄉村音樂並推出完整專輯，他在不到10年間持續打破曲風界線，這次也把世界盃舞台變成新作的全球首發現場。

演出壓軸，波斯特·馬龍唱起與斯韋·李（Swae Lee）於2018年合作的「Sunflower」，並邀請對方驚喜現身，兩人暌違多年再度同台，掀起全場高潮。這首收錄於「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）原聲帶的歌曲，不僅是波斯特·馬龍最具代表性的作品之一，也曾寫下美國唱片業協會認證紀錄。

典禮開場則由IShowSpeed身穿全白造型，搭配彩色運動服舞者演唱「World Cup (Champions)」，歌詞點名本屆48支參賽隊伍，最後在煙火與煙霧中收尾，點燃現場氣氛。