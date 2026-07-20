我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

世界盃╱現身閉幕式 湯姆克魯斯引言讚「足球的偉大」

記者闕志儒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿湯哥在賽前閉幕典禮帥氣現身引言。（路透）
阿湯哥在賽前閉幕典禮帥氣現身引言。（路透）

2026世界盃冠軍戰19日在美國紐約紐澤西體育場登場，西班牙擊敗阿根廷奪冠，賽前閉幕典禮同樣星光熠熠。兩隊對抗前，由「EGOT（演藝圈大滿貫）」頂級巨星珍妮佛·哈德森（Jennifer Hudson）LIVE獻唱美國國歌，而羅比威廉斯（Robbie Williams）與義大利天后蘿拉·普西妮（Laura Pausini）、美國歌手妮可·舒辛格（Nicole Scherzinger）也共同獻唱FIFA主題曲「Desire」，為典禮掀開序幕。

湯姆克魯斯(Tom Cruise)也帥氣現身引言，「足球，跨越海洋、跨越國界，也跨越文化。最終，它向我們證明，為何這項運動屬於全世界。它是一股讓人們團結的力量，能讓陌生人成為朋友，也提醒我們，彼此之間其實擁有許多共同之處。屬於任何一個國家、任何一個人，它凝聚了人心，提醒著我們在綠茵場上追著共同的夢想，這就是足球的偉大。」並邀請觀眾深入探索世界盃的熱血、夢想與意義。而他的現身，似乎象徵西班牙與阿根廷對決的冠軍爭奪戰，就是一場精采的「不可能的任務」。

美國知名饒舌歌手波斯特·馬龍（Post Malone）戴著招牌牛仔帽、露出滿身刺青登台，一口氣帶來3首歌曲，更出其不意以尚未正式發行的新作「Chrome Heartbreaker」揭開序幕，讓現場球迷與全球轉播觀眾搶先聽見新歌，瞬間成為決賽之外的另一大焦點。

大型國際賽事的表演嘉賓通常會端出耳熟能詳的代表作，帶動全場大合唱，但波斯特·馬龍反其道而行，選擇在足球界最受矚目的夜晚首唱全新作品，展現不受市場公式束縛的冒險性格。從早期成名曲「White Iverson」，到近年跨足鄉村音樂並推出完整專輯，他在不到10年間持續打破曲風界線，這次也把世界盃舞台變成新作的全球首發現場。

演出壓軸，波斯特·馬龍唱起與斯韋·李（Swae Lee）於2018年合作的「Sunflower」，並邀請對方驚喜現身，兩人暌違多年再度同台，掀起全場高潮。這首收錄於「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）原聲帶的歌曲，不僅是波斯特·馬龍最具代表性的作品之一，也曾寫下美國唱片業協會認證紀錄。

典禮開場則由IShowSpeed身穿全白造型，搭配彩色運動服舞者演唱「World Cup (Champions)」，歌詞點名本屆48支參賽隊伍，最後在煙火與煙霧中收尾，點燃現場氣氛。

精華 FAQ

  • 他強調足球能跨越海洋、國界與文化，讓陌生人成為朋友，也凸顯這項運動凝聚人心、帶來共同夢想的力量，進而呼應世界盃屬於全世界的精神。

  • 開場由珍妮佛哈德森現場演唱美國國歌，接著羅比威廉斯、蘿拉普西妮與妮可舒辛格共同演唱 FIFA 主題曲〈Desire〉，替決賽營造盛大氣氛。

  • 他先以尚未正式發行的新歌〈Chrome Heartbreaker〉開場，之後又演唱〈Sunflower〉並邀請 Swae Lee 驚喜同台，成為決賽之外最受矚目的演出。

世界盃 湯姆克魯斯 阿根廷

上一則

世界盃╱BTS中場秀炸翻舞台 柾國再創高光 ARMY讚最大贏家

下一則

蘇醒穿阿根廷球衣挺西班牙 「反向應援」網笑翻

延伸閱讀

阿湯哥驚爆將亮相世界盃閉幕 大咖女星領唱美國歌

阿湯哥驚爆將亮相世界盃閉幕 大咖女星領唱美國歌
世界盃／決賽中場休息變30分鐘 閉幕式有湯姆克魯斯

世界盃／決賽中場休息變30分鐘 閉幕式有湯姆克魯斯
FIFA中場秀／小賈斯汀帶吉他自彈自唱 BTS熱力演出

FIFA中場秀／小賈斯汀帶吉他自彈自唱 BTS熱力演出
世界盃／梅西決賽前神級自拍 杜蘭特掌鏡 布雷迪、約克維奇也同框

世界盃／梅西決賽前神級自拍 杜蘭特掌鏡 布雷迪、約克維奇也同框

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚