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「幸運女神」泰勒喬伊遭夫背叛 淪騙徒狼狽逃命

記者廖福生／綜合報導
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安雅泰勒喬伊在影集「幸運女神」遭丈夫背叛，展開逃亡生涯。（圖／Apple TV提...
安雅泰勒喬伊在影集「幸運女神」遭丈夫背叛，展開逃亡生涯。（圖／Apple TV提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安雅泰勒喬伊在《幸運女神》中飾演天才女騙徒幸兒。
  • 重點二：導演要求她演出逃亡時更狼狽，避免太俐落像超級英雄。
  • 重點三：她認為角色與自己相反，現實中更相信同理心與人性可改變。

「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在影集「幸運女神」（Lucky）中挑戰心機卻脆弱的天才女騙徒「幸兒」，她坦言一直是騙術作品的忠實粉絲，更自爆原以為瘋狂逃命必須密集訓練，但導演卻要她盡可能「狼狽一點」。

安雅坦言，導演希望呈現的是一個非常聰明的普通女人，努力撐過每次逃亡：「他要我不要看起來如此俐落，這不是超級英雄！」不過即使如此，劇中的驚險追逐場面，讓她自認體能進步很多，「我不會說自己有變壯！我對自己很嚴格，我只是盡全力完成每一件事」。

劇中角色「幸兒」有看穿人性弱點的犯罪天賦，安雅笑說現實生活中的她性格完全相反：「我一直以來都是個很有同理心的人，天生就能察覺到情緒，同時也相信人性本善，且是可以改變的，所以「幸兒」的憤世嫉俗是我不想要擁有的特質。」

安雅認為，演出「幸兒」是非常有趣的挑戰：「妳要透過多少謊言去獲得真相，同時還要令人稱羨，然後在這段過程中順利完成騙局！妳會思考正在踩的鋼索是什麼，那是我日復一日都在調整的事情。」

「幸運女神」中，家庭對於角色的影響極大，安雅認同家庭形塑了自我，但仍能自行選擇想要成為的人：「你可以做出與你來自哪裡完全無關的選擇，無論好與壞，家庭在某種方式上影響著你，且影響了你檢視世界的方式，但我始終相信選擇的自由。」

精華 FAQ

  • 她飾演的是天才女騙徒「幸兒」，這個角色既聰明又脆弱，擅長看穿人性弱點，必須在連串謊言與逃亡中完成騙局。

  • 導演要她盡量看起來狼狽，不要演得太俐落，因為角色不是超級英雄，而是一個很聰明、但得努力撐過每次逃亡的普通女人。

  • 安雅表示自己現實中更有同理心，也更相信人性本善與改變的可能，和角色的憤世嫉俗形成強烈對比，這正是她不想擁有的特質。

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