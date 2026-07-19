我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

52歲「運動辣妹」媚兒喜嫁了 辣妹合唱團齊賀 獨缺維多利亞

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「運動辣妹」媚兒喜嫁了。（美聯社）
「運動辣妹」媚兒喜嫁了。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：媚兒喜與模特兒男友低調完婚，婚禮在英國湖區舉行。
  • 重點二：維多利亞雖遠在美國，仍提前設計婚紗表達祝賀。
  • 重點三：婚禮有其他辣妹成員出席，現場還遭牛群短暫鬧場。

前辣妹合唱團(Spice Girls)成員「運動辣妹」(Sporty Spice)媚兒喜(Mel C)與模特兒男友日前低調結婚，昔日團友「高貴辣妹」(Posh Spice)維多利亞(Victoria Beckham)因與丈夫貝克漢遠在美國參加世界盃活動，不克出席，但是還是提前為好姐妹設計婚紗，表達祝賀。

根據八卦新聞Page Six報導， 18日媚兒喜身穿維多利亞設計的白色露背婚紗，手捧花束，在英國湖區(Lake District)一棟鄉村別墅，與男友丁沃爾(Chris Dingwall)喜結連理，其他辣妹成員包括艾瑪(Emma Bunton)、潔芮(Geri Halliwell-Horner)和媚兒碧(Melanie Brown)均出席婚禮。

知名人士透露，貝克漢夫婦因為遠在美國參加世足賽活動，不克出席婚禮：「她很遺憾不能到場，因為她和丈夫在美國的世界盃行程早已排定，但她會從遠方祝福媚兒喜這個特別日子一切順利。」並強調維多利亞為好姐妹設計婚紗感到非常榮幸：「這是維多利亞送的禮物，她們的關係非常親密。」

報導指出，這場私密婚禮發生一段插曲，當新人站在聖壇前交換誓言時，突然衝出一群牛來鬧場，所幸無礙婚禮進行，賓客也異口同聲表示：「戶外場地堪稱完美，地點隱密，風景優美，每個人都玩得非常開心。」

同時知情人士證實：「媚兒喜不想要那種鋪張奢華的盛大婚禮，而是想要一場小規模且非常優雅的儀式。」並透露新娘過往心思：「她曾發誓自己永遠不會結婚，因為盛大的婚禮並不適合她。」

現年52歲的媚兒喜和40多歲的丁沃爾是於2023年透過約會軟體Raya相識，持續穩定交往，去年11月參加播客節目Life Uncut訪問時，媚兒喜提及與男友初次見面的印象說道：「當時我就在想，他長得真帥，值得追求。」並難掩愛意表示：「他是那種不會過問你私事的人，你知道嗎？他在一旁默默給予我極大支持，他真的很棒。」

前辣妹合唱團(Spice Girls)成員「運動辣妹」(Sporty Spice...
前辣妹合唱團(Spice Girls)成員「運動辣妹」(Sporty Spice)媚兒喜與模特兒男友日前低調結婚。（路透）

精華 FAQ

  • 媚兒喜的結婚對象是模特兒男友Chris Dingwall，兩人在英國湖區一棟鄉村別墅舉行私密婚禮，整體風格低調而優雅，並未走盛大鋪張路線。

  • 維多利亞因與貝克漢在美國參加世界盃相關活動，行程早已安排而無法出席，但她仍提前為媚兒喜設計白色露背婚紗，作為特別的新婚禮物。

  • 艾瑪、潔芮和媚兒碧都到場祝賀，婚禮過程中還有一群牛突然衝出鬧場，但沒有影響儀式進行，賓客也認為場地隱密、風景優美。

世界盃 貝克漢 艾瑪

上一則

陷多起風波、演唱會被全網唱衰 單依純上海連唱3場封神

下一則

劉宇寧肘推龔俊？粉絲護主互罵 劉：天塌了、到此為止

延伸閱讀

傳奇超模61歲梅開二度 自爆交友軟體沒人理 婚紗顏色藏巧思

傳奇超模61歲梅開二度 自爆交友軟體沒人理 婚紗顏色藏巧思
泰勒絲穿迪奧婚紗 前閨密「花邊教主」布蕾克萊芙莉缺席婚禮

泰勒絲穿迪奧婚紗 前閨密「花邊教主」布蕾克萊芙莉缺席婚禮
泰勒絲紐約完婚 世紀婚禮保密到家 將「拍成紀錄片」贈送來賓

泰勒絲紐約完婚 世紀婚禮保密到家 將「拍成紀錄片」贈送來賓
貝克漢家分裂…小妹哈波15歲生日 昔日寵妹的布魯克林恐連2年缺席

貝克漢家分裂…小妹哈波15歲生日 昔日寵妹的布魯克林恐連2年缺席

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌