西城男孩世界巡演 台灣站點名跟周杰倫飆歌

西城男孩的歌曲是許多人的青春回憶。（圖／Live Nation Taiwan提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西城男孩將在明年1月30日於高雄巨蛋開唱。

西城男孩將在明年1月30日於高雄巨蛋開唱。 重點二： 主唱尚恩提到希望介紹周杰倫，並盼望與台灣歌手合作。

主唱尚恩提到希望介紹周杰倫，並盼望與台灣歌手合作。 重點三：他對台灣美食與藝術充滿好奇，想試豬血糕並帶畫作回家。

青春代名詞之一西城男孩（Westlife）迎接成軍25周年將展開世界巡演，明年1月30日要登上高雄巨蛋開唱。主唱尚恩（Shane Filan）透露這次將是「有史以來最精采的一場演出」，更表示聽過周杰倫 的名字，直言：「如果有人能介紹我們認識，一定很棒！」

尚恩談到未來是否有機會與台灣歌手合作，他坦言對華語歌手不熟悉，直到媒體提起周杰倫與蔡依林 時，他立刻表示：「Jay Chou？我有聽過這個名字。」他笑說，上次來台灣時也有人向他介紹過周杰倫，並大方表示西城男孩一直希望能與不同國家的歌手合作，不只是音樂交流，更是一種尊重當地文化的方式。

他期待未來巡演能邀請更多當地歌手同台演出，也不排除和台灣歌手合作演唱「My Love」、「Flying Without Wings」等經典作品。

談到台灣，笑說自己對各地美食一向抱持開放心態，這次受訪時首次聽到台灣特色小吃「豬血糕」，還一度誤以為是甜點。經過媒體解釋後，他立刻表示：「好，我一定會去試試看。」他笑說，每到一個國家，總會有人推薦在地美食，而自己非常願意挑戰新食物，「如果不喜歡，就再試別的就好了」。

來台多次，尚恩除了對美食印象深刻，也提到如果要從台灣帶一樣紀念品回家，他最想帶的是一幅畫作。「我很喜歡藝術，我太太也很喜歡，希望可以找到一幅代表台灣風景、又很漂亮的畫，未來看到它就會想起台灣」。

團體走過25年，不少年輕歌迷是透過父母認識西城男孩，尚恩形容他們一直都是一個「唱著旋律優美、充滿力量情歌的愛爾蘭團體」。他認為，正因為歌曲旋律動人、容易跟著唱，才能一路陪伴不同世代成長，「很多歌迷現在帶著自己的孩子一起來聽我們唱歌，這真的很特別」。