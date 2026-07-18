前辣妹合唱團成員媚兒喜低調成婚 婚禮現場「衝出一群牛鬧場」

前辣妹合唱團(Spice Girls)成員「運動辣妹」(Sporty Spice)媚兒喜與模特兒男友日前低調結婚。（路透）

前辣妹合唱團(Spice Girls)成員「運動辣妹」(Sporty Spice)媚兒喜(Mel C)與模特兒男友日前低調結婚，昔日團友「高貴辣妹」(Posh Spice)維多利亞(Victoria Beckham)因與丈夫遠在美國參加世界盃 活動，不克出席，但是還是提前為好姊妹設計婚紗，表達祝賀。

根據八卦新聞Page Six報導， 18日梅爾C身穿維多利亞設計的白色露背婚紗，手捧花束，在英國湖區(Lake District)一棟鄉村別墅，與男友丁沃爾(Chris Dingwall)喜結連理，其他辣妹成員包括艾瑪(Emma Bunton)、潔芮(Geri Halliwell-Horner)和媚兒碧(Melanie Brown)均出席婚禮。

知名人士透露，貝克漢 夫婦因為遠在美國參加世足賽活動，不克出席婚禮：「她很遺憾不能到場，因為她和丈夫在美國的世界盃行程早已排定，但她會從遠方祝福媚兒喜這個特別日子一切順利。」並強調維多利亞為好姊妹設計婚紗感到非常榮幸：「這是維多利亞送的禮物，她們的關係非常親密。」

報導指出，這場私密婚禮發生一段插曲，當新人站在聖壇前交換誓言時，突然衝出一群牛來鬧場，所幸無礙婚禮進行，賓客也異口同聲表示：「戶外場地堪稱完美，底點隱密，風景優美，每個人都玩得非常開心。」

同時知情人士證實：「媚兒喜不想要那種鋪張奢華的盛大婚禮，而是想要一場小規模且非常優雅的儀式。」並透露新娘過往心思：「她曾發誓自己永遠不會結婚，因為盛大的婚禮並不適合她。」

現年52歲的媚兒喜和40多歲的丁沃爾是於2023年透過約會軟體Raya相識，持續穩定交往，去年11月參加播客節目Life Uncut訪問時，媚兒喜提及與男友初次見面的印象說道：「當時我就在想，他長得真帥，值得追求。」並難掩愛意表示：「他是那種不會過問你私事的人，你知道嗎？他在一旁默默給予我極大支持，他真的很棒。」