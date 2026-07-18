「小鬼當家2」遊民「鴿子女士」布倫達弗里克 81歲過世
愛爾蘭資深女星布倫達弗里克（Brenda Fricker）傳出逝世消息，享壽81歲。她生前以電影「我的左腳」（My Left Foot）榮獲奧斯卡最佳女配角獎，最為人熟知的角色之一是在「小鬼當家2」（Home Alone 2: Lost in New York）中飾演遊民「鴿子女士」（Pigeon Lady）。
中央社引述英國廣播公司（BBC）及「鏡報」（The Mirror）等媒體報導，布倫達弗里克的經紀人發表聲明指出，布倫達弗里克已經過世，她將長存全世界許多電影與電視影迷的心中。
布倫達弗里克曾在電影「我的左腳」中扮演丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）的母親，於1990年獲頒奧斯卡最佳女配角獎，成為史上首個獲此殊榮的愛爾蘭女演員。
此外，布倫達弗里克也因為在1992年好萊塢電影「小鬼當家2」中飾演在紐約中央公園的「鴿子女士」，深植影迷回憶。
在劇中，她扮演的「鴿子女士」是遊民，由影星麥考利克金（Macaulay Culkin）飾演的走失的10歲小男孩凱文（Kevin McCallister）一開始很害怕她，但兩人後來成為朋友，最後她更救了凱文。
在電視劇方面，她以BBC長壽影集「急診室」（Casualty）中扮演護士梅根羅奇（Megan Roach）一角，為英國電視觀眾所熟知。
布倫達弗里克享壽81歲。經紀人表示，她將長存全世界許多電影與電視影迷心中，顯示她在影壇與英國電視圈都留下深遠影響。 她憑電影《我的左腳》中的表現獲得1990年奧斯卡最佳女配角獎，並成為史上首位獲此殊榮的愛爾蘭女演員，具有重要象徵意義。 她在《小鬼當家2》中飾演紐約中央公園的遊民「鴿子女士」，與凱文從害怕到成為朋友；在BBC長壽影集《急診室》則飾演護士梅根羅奇。
精華 FAQ
布倫達弗里克享壽81歲。經紀人表示，她將長存全世界許多電影與電視影迷心中，顯示她在影壇與英國電視圈都留下深遠影響。
她憑電影《我的左腳》中的表現獲得1990年奧斯卡最佳女配角獎，並成為史上首位獲此殊榮的愛爾蘭女演員，具有重要象徵意義。
她在《小鬼當家2》中飾演紐約中央公園的遊民「鴿子女士」，與凱文從害怕到成為朋友；在BBC長壽影集《急診室》則飾演護士梅根羅奇。
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