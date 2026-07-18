魔人不識蜘蛛人… 霍蘭德笑談約飯被無視 哈蘭德回了：地點你挑

湯姆霍蘭德自爆是哈蘭德粉絲。（圖／索尼提供）

挪威 足球巨星哈蘭德 （Erling Haaland）因世界盃人氣再攀升。然而鮮少人知道，「小蜘蛛人 」湯姆霍蘭德（Tom Holland）其實也是粉絲，甚至主動追星。只是這場「頂流追星」過程，卻遭遇尷尬已讀不回，意外成為全球熱議話題。

挪威球星哈蘭德圈粉無數。（路透）

近日，正在宣傳新片「奧德賽」（The Odyssey）與「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）的霍蘭德登上美國脫口秀「吉米A咖秀」。節目中，主持人提起網路瘋傳的趣聞，詢問他是否真的曾主動私訊哈蘭德，邀請對方一起吃飯，卻慘遭冷落。

對此，霍蘭德笑著大方承認，他透露，當時抱著欣賞與交流的心情主動聯絡，希望能約對方吃飯聊天，沒想到訊息發出後卻遲遲沒有得到回覆。

「我只是想邀請他吃晚餐，結果訊息就石沉大海了。」湯姆霍蘭德笑說，雖然自己在全球擁有高知名度，但在這場跨界追星中，也體驗了一次普通粉絲的心情。

有趣的是，這場「已讀不回」其實是哈蘭德自己先曝光的。哈蘭德此前接受節目訪問時透露，自己平時幾乎不看電影，對好萊塢明星並不熟悉，因此當時收到Instagram私訊時，完全不知道傳訊者竟是「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。

據哈蘭德透露，他當下並沒有特別回覆訊息，直到身邊工作人員提醒，「你知道那是蜘蛛人嗎？」他才驚覺自己可能錯過了一位巨星的邀約。這段意外插曲曝光後，立即引發網友熱烈討論，不少人笑稱，「原來蜘蛛人也會追星失敗」、「唯一能讓蜘蛛人吃閉門羹的人就是哈蘭德」。

在湯姆霍蘭德親口證實這段往事後，哈蘭德也展現幽默一面，隨即在相關貼文留言區標註湯姆霍蘭德，「晚餐邀請我接受了，雖然有點晚，但地點由你決定」，讓這場跨界「魔人」（哈蘭德外號）與「蜘蛛人」的晚餐邀約，終於有望正式成行。