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遭控性侵兒童被封殺 布斯菲爾德喊冤吐苦水：慘被換臉除名

編譯彭馨儀／綜合報導
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69歲演員兼導演布斯菲爾德因涉嫌性侵幼童，至今仍在接受調查。（路透資料照片）
69歲演員兼導演布斯菲爾德因涉嫌性侵幼童，至今仍在接受調查。（路透資料照片）

曾憑藉「三十而立」(Thirtysomething)與「白宮風雲」(The West Wing)走紅的69歲演員兼導演提摩西布斯菲爾德(Timothy Busfield)，今年2月因涉嫌性侵兒童被起訴。

今日美國(USA Today)取得大陪審團作證紀錄獨家報導，布斯菲爾德在庭上大吐苦水，強調自己因這場「金錢與復仇的虛假指控」而慘遭好萊塢全面封殺，演藝生涯已徹底完蛋。

布斯菲爾德透露，自己不僅被經紀公司解雇、慘丟多部電視劇，甚至在一部已拍好的電影中，被片商以數位技術「換臉」除名。他表示，如今只期盼風波不要毀了妻子梅莉莎吉伯特(Melissa Gilbert)的事業。

辯護律師史丹(Larry Stein)抨擊起訴站不住腳，已於6月提交動議申請駁回。法院目前已排定2027年5月正式審判，法官則預計今年8月25日先審查撤銷大陪審團起訴的請求。

布斯菲爾德被控在新墨西哥州拍攝「黑幫清潔婦」(The Cleaning Lady)期間，在片場臥室隔著衣服撫摸一對11歲雙胞胎男童的生殖器。布斯菲爾德堅稱清白，辯稱片場工作人員均可證明他從未與男童單獨相處，僅在拍照時如同對待自家孩子般「搔癢逗弄」，絕無不當接觸。他反指男童父母因孩子在第4季被劇組除名、痛失每集3萬元酬勞才教唆孩子編造謊言，甚至踢爆男童父親曾因詐欺入獄且被吊銷律師執照，母親則因賭債面臨官司。

但承辦警探布朗(Marvin Brown)指出，男童在多名心理治療師與法醫訪談員面前的證詞均真實一致。

事實上，布斯菲爾德過往曾多次身陷性侵疑雲，包括1994年拍攝電影時遭17歲臨演控訴，以及2012年被控在洛杉磯電影院非禮，但過去均以證據不足等理由全身而退。如今面臨新指控，若罪名成立他將面臨最高15年徒刑。

精華 FAQ

  • 他被指控在新墨西哥州拍攝《黑幫清潔婦》期間，於片場臥室隔著衣服撫摸一對11歲雙胞胎男童的生殖器，若罪名成立，最高可判15年徒刑。

  • 布斯菲爾德稱自己因所謂金錢與復仇的虛假指控遭好萊塢全面封殺，不僅被經紀公司解雇，也丟掉多部電視劇，甚至連拍好的電影都被換臉除名。

  • 辯護律師已於6月提出駁回動議，法院預計在2027年5月正式審判，法官則會先於今年8月25日審查是否撤銷大陪審團起訴。

好萊塢 新墨西哥州

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