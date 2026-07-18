「小鬼當家」布倫達弗里克逝世 享壽81歲 深受奧斯卡魔咒所苦

布倫達弗里克曾拿下奧斯卡女配角獎。(路透)

曾以經典電影「小鬼當家」（Home Alone）中「鴿子女士」一角，感動無數影迷的愛爾蘭資深女星布倫達弗里克（Brenda Fricker），17日驚傳於都柏林安詳辭世，享壽81歲。消息曝光後，愛爾蘭政界及演藝圈紛紛發文悼念，形容她是「愛爾蘭的國寶」，其離世也讓影壇痛失一位傳奇演員。

綜合媒體報導，布倫達弗里克近年健康狀況欠佳，最終於當地時間17日晚間辭世。其經紀人Phil Belfield透過聲明表示，世界因失去她而變得黯淡，「能夠認識她、愛她，並與她一起工作，是我莫大的榮幸，她將永遠活在我心中，也活在全球無數觀眾的記憶裡。」

出生於愛爾蘭都柏林的布倫達弗里克，1960年代踏入演藝圈，早年活躍於舞台劇及電視圈，1986年加入BBC長壽醫療影集「Casualty」，飾演護理師Megan Roach，逐漸累積知名度。

1990年，她憑藉電影「我的左腳」（My Left Foot）中飾演男主角丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）的母親，一舉奪下奧斯卡 最佳女配角獎，不僅擊敗茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）等勁敵，也成為史上首位獲得奧斯卡獎的愛爾蘭女演員，寫下影壇歷史。

不過，對許多觀眾而言，布倫達弗里克最深植人心的角色，仍是1992年電影「小鬼當家2：紐約迷途」（Home Alone 2: Lost in New York）中的「鴿子女士」。片中她與麥考利克金（Macaulay Culkin）飾演的凱文建立忘年情誼，以孤獨卻溫暖的形象打動全球影迷，至今仍被視為系列作品中最經典角色之一。

值得一提的是，雖然奧斯卡獎為她的演藝生涯推上高峰，但她近年受訪時卻坦言，得獎後反而深受「奧斯卡魔咒」所苦。她2024年接受媒體訪問時曾自嘲，獲獎並未帶來想像中的美好，反而讓自己被定型，錯失不少演出機會，甚至幽默表示：「至少應該附上一點獎金吧。」