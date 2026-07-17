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傳奇超模61歲再婚自爆交友軟體沒人理 婚紗顏色藏巧思

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傳奇超模61歲梅開二度 自爆交友軟體沒人理 婚紗顏色藏巧思

編譯俞仲慈／即時報導
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捷克資深超模寶琳娜(Paulina Porizkova)如今年逾花甲梅開二度。(...
捷克資深超模寶琳娜(Paulina Porizkova)如今年逾花甲梅開二度。(美聯社)

捷克資深超模寶琳娜(Paulina Porizkova)19歲登上「運動畫報」(Sports Illustrated)及時尚雜誌封面，是1980年代紅極一時的名模；曾擁有一段長達30年婚姻的她，如今年逾花甲梅開二度。

▲ 影片來源：Instagram＠paulinaporizkov（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

今日美國報(USA Today)引述本月15日發行的「眾生相」(People)雜誌專訪，寶琳娜證實已於7月3日與電視製片人葛林斯坦(Jeff Greenstein)在義大利北部奧爾塔湖(Lake Orta)畔舉行婚禮。

現年61歲的寶琳娜曾與新浪潮樂隊「汽車合唱團」(The Cars)主唱里克奧卡西克(Ric Ocasek)有過一段長達30年婚姻。2019年奧卡西克過世後，55歲重返時尚圈的寶琳娜自爆使用約會軟體卻乏人問津：「我使用約會軟體Raya約五年，可能僅收到五次回覆，像我這樣年紀稍長的女性在這種網站根本無人問津。」

不過也是拜Raya之賜，為寶琳娜與葛林斯坦牽起紅線，男方坦言：「我當時在洛杉磯、她在紐約，我們都不想談異地戀，所以我當時認為最好的結果就是結交一個很棒的新朋友。」

不料雙方竟譜出一段黃昏之戀，寶琳娜透露：「我們只是純聊天、視訊通話，先是在視訊通話裡喝茶，接著啜飲葡萄酒，最後是在視訊通話暢飲龍舌蘭。」隨著感情升溫，寶琳娜直接傳簡訊表達愛意：「你簡直就是我的理想型男人，你什麼時候要來紐約？」

超模寶琳娜與「汽車合唱團」主唱里克奧卡西克所生的兩個兒子；奧卡西克餘2019年過...
超模寶琳娜與「汽車合唱團」主唱里克奧卡西克所生的兩個兒子；奧卡西克餘2019年過世，55歲的寶琳娜重返時尚圈。(美聯社)

據「時尚」(Vogue)雜誌報導，寶琳娜當天穿的婚紗打破傳統規範，刻意選擇House of Gilles灰藍色訂製禮服，搭配一對淚滴形耳環，正是兩個兒子送她的60歲生日禮物，並強調：「我當模特兒時，穿過太多白色婚紗，我想要一種無關顏色、一種難以言喻、難以捉摸的顏色，這樣你就不能說，她穿了一件黃色長裙或是她穿了一件粉色長裙。」

這對新人還強調，這場婚禮是兩人浪漫愛情故事的完美句點：「我們感到無比溫暖，因為我們毫無異議擁有夢寐以求的完美婚禮，而且找到了我們一直渴望的伴侶。」

▲ 影片來源：Instagram＠paulinaporizkov（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 她於7月3日與電視製片人葛林斯坦在義大利北部奧爾塔湖畔完婚，婚訊由《People》雜誌專訪證實，兩人也分享了這場婚禮帶來的圓滿感受。

  • 寶琳娜表示自己使用Raya約5年，只收到約5次回覆，並直言年紀較長的女性在這類平台上常被忽視；也正因如此，她對新感情能開花結果感到意外。

  • 她沒有選傳統白紗，而是穿上House of Gilles灰藍色訂製禮服，搭配兒子送的淚滴耳環，象徵她想要低調、難以定義卻屬於自己的婚禮風格。

義大利 洛杉磯

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