「侏羅紀公園」山姆尼爾78歲逝 經紀人證實死於肺炎非癌症

「侏羅紀公園」男星山姆尼爾78歲辭世，經紀人證實，曾經罹癌的尼爾，是因肺炎病逝。(路透)

「侏羅紀公園」男星山姆尼爾（Sam Neill）日前在澳洲 過世，他的經紀人證實，這位78歲紐西蘭籍演員是因肺炎與世長辭，並說家族日後將在他紐西蘭的農莊舉行私人追思會。

中央社綜合法新社和美聯社報導，家屬日前發布山姆尼爾過世的消息，但當時並未說明死因，只說曾經罹癌的山姆尼爾死時身上並無癌細胞 。

由於許多報導錯誤揣測山姆尼爾的死因，擔任山姆尼爾經紀人多年的葛倫茲（Philip Grenz）向紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）發表聲明指出，在與家屬溝通後，他希望替影迷釐清細節。

葛倫茲說，山姆尼爾是因肺炎辭世，並強調：「在病倒之前，山姆才剛展現勇氣，透過嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）的全新免疫療法戰勝了淋巴癌。」

山姆尼爾曾於2023年公開自己罹患罕見的「血管免疫母細胞T細胞淋巴瘤」（Angioimmunoblastic T-cell lymphoma），並於今年4月對外表示自己已成功戰勝癌症 ，體內已無癌細胞。

經紀人表示，家屬日後將在紐西蘭舉行不對外公開的追思會。

他說：「山姆生前個性極為低調，不喜歡外界關注，家屬將在紐西蘭農莊為他舉行追思會，確切日期尚未敲定。」

葛倫茲同時指出，山姆尼爾過去1年間共參與4部作品拍攝，這些遺作預計都將在未來幾個月內陸續推出。

除了「侏羅紀公園」（Jurassic Park），山姆尼爾知名的影視作品還包括「浴血黑幫」（Peaky Blinders）、「鋼琴師與她的情人」（The Piano）以及「獵殺紅色十月」（The Hunt for Red October）等。