觀影說劇╱「希望：末日血戰」稱霸韓票房 視覺震撼名導盛讚

「希望：末日血戰」不僅在上映前就預售奪冠，上映更強勢奪下首日票房冠軍，圖為男主角黃晸珉。（圖／采昌提供）

由「哭聲」名導羅泓軫暌違10年親自編導的最新話題鉅作「希望：末日血戰」，正式在南韓 上映，不僅上映前就展現驚人聲勢，連續11天穩坐預售票房冠軍，更一舉刷新年度最高預售紀錄。

值得一提的是，導演羅泓軫與「燃燒烈愛」名導李滄東，也在首爾舉辦大師對談，成為影迷矚目焦點。兩位電影巨匠不僅為本片深度交流，兩人更因為過去曾是韓國藝術綜合學校影像學院的師生，讓這場跨越世代的對話格外受到關注。

「希望：末日血戰」導演羅泓軫（右）與名導李滄東（左）舉辦大師對談，昔日師生同台成為影迷熱議焦點。（圖／采昌提供）

羅泓軫回憶起求學時代，透露李滄東正是他當年的導演專業指導教授，而教授辦公室舉行的短片講評課，更曾帶給他巨大壓力：「當時一想到就快輪到我的短片要被教授講評，我就害怕得不得了，最後乾脆辦了休學，逃去拍『追擊者』了。」

李滄東對此笑稱，羅泓軫當年的作品早在學生之間留下傳奇：「羅導演的那部短片，當年在學生之間簡直就是傳奇作品。我想，正是那些『傳奇』，最終成為今天誕生出這部大作的重要動力。」

而在觀賞完本片之後，李滄東更毫不掩飾對本片的震撼與喜愛，大讚電影將緊張感、懸疑感、衝擊力與速度感等所有電影娛樂元素「全都推向極致，甚至超越極致」，更直呼：「這真是一部瘋狂的電影。」

尤其電影細膩描繪外星生命體，結合大規模動作場面與強烈視覺衝擊，突破導演過往作品框架，打造出更具國際規模的電影世界。李滄東因此向羅泓軫表達敬意：「身為一名觀眾，我由衷感謝；身為一位電影工作者，我更感謝有人願意開拓一條前人未曾走過的道路。這部作品在技術層面，大膽拓展了電影過去未曾做到的可能性。」

李滄東也進一步肯定本片獨一無二的風格，認為本片的類型本身就是「羅泓軫」：「一般類型電影都會遵循既定類型語法，但羅導演打造出的世界，始終保有徹底韓國化的空間感，以及韓國人的生活樣貌。」他並回憶在電影殺青後不久，曾致電攝影指導洪坰杓詢問拍攝狀況，對方只回答一句：「拍了一部瘋狂的電影。」

李滄東表示，當下便明白這部作品必定有所突破：「我感受到，他們在技術層面大膽突破，完成了過去做不到的事情。」對於首度挑戰與過往作品截然不同的題材與規模，羅泓軫也表示：「拍攝時，我最重要的想法，就是要讓它成為一部跟前作截然不同的電影。」

他接著說：「我從一開始就以完全不同的方向作為目標，並且確實朝著那個方向完成了這部作品。」談及電影核心理念，羅泓軫表示「人在災難中會拼命掙扎求生，也會努力尋找希望。但如果那場災難龐大到超乎想像，人就可能在一瞬間走向無法挽回的悲劇。我想描寫的，就是這件事。」

「希望：末日血戰」首日票房刷新南韓今年最高開片紀錄，圖為男配角趙寅成。（圖／采昌提供）