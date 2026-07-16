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阿湯哥驚爆將亮相世界盃閉幕 大咖女星領唱美國歌

記者廖福生／綜合報導
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湯姆克魯斯將在世界盃閉幕式「特別驚喜亮相」，引發熱議。（取材自FIFA臉書）
湯姆克魯斯將在世界盃閉幕式「特別驚喜亮相」，引發熱議。（取材自FIFA臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湯姆克魯斯將驚喜現身世界盃決賽閉幕典禮。
  • 重點二：珍妮佛哈德森將領唱美國國歌，卡司星光熠熠。
  • 重點三：世界盃首設中場秀，傳由多位國際巨星同台演出。

2026年美加墨世界盃即將於19日迎來冠軍戰，國際足總（FIFA）也提前揭曉決賽日的表演陣容。其中最令外界驚喜的，莫過於好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）確定將驚喜現身，繼巴黎奧運閉幕式後，再度登上全球體育盛會舞台，引發熱議。

此外，曾獲艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎及東尼獎「EGOT大滿貫」肯定的珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson），則將擔任美國國歌領唱。

FIFA表示，決賽當天將於開賽前90分鐘舉行閉幕典禮，藉此慶祝本屆世界盃48支參賽隊伍，在美國、加拿大及墨西哥3國、16座城市共同寫下的歷史篇章。湯姆克魯斯將「特別驚喜亮相」，雖然官方尚未透露湯姆克魯斯的具體演出內容，但他名列演出名單，已讓全球球迷與影迷相當期待。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）也透過社群平台表示，這將成為世界盃歷史上的重要時刻，「一場足以匹配全球最大體育盛事的演出即將登場。」

除了「阿湯哥」之外，閉幕典禮卡司同樣星光熠熠。英國歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）、美國女星兼歌手妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）、義大利天后蘿拉普西妮（Laura Pausini）都將接力演出。

另一方面，本屆世界盃另一大亮點，則是史上首次設置的中場秀。該演出由2022年卡達世界盃團隊操刀，並由英國天團「酷玩樂團」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）擔任藝術總監。據悉，中場秀將集結流行天后瑪丹娜（Madonna）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）以及南韓天團防彈少年團（BTS）等重量級卡司同台演出，豪華程度被外界形容足以媲美NFL超級盃中場秀。

世界盃閉幕典禮，珍妮佛哈德森將領唱美國國歌。（取材自FIFA臉書）
世界盃閉幕典禮，珍妮佛哈德森將領唱美國國歌。（取材自FIFA臉書）

精華 FAQ

  • FIFA公布他將在決賽日的閉幕典禮中「特別驚喜亮相」，雖未透露具體演出內容，但已引發全球球迷與影迷高度期待，成為焦點之一。

  • 曾獲EGOT大滿貫肯定的珍妮佛哈德森將領唱美國國歌，官方同時公布羅比威廉斯、妮可舒辛格與蘿拉普西妮等人也會參與閉幕演出。

  • 本屆世界盃史上首次設置中場秀，由克里斯馬汀擔任藝術總監，據悉將結合瑪丹娜、夏奇拉與BTS等重量級卡司，規模被形容可比超級盃。

世界盃 阿湯哥 好萊塢

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