觀影說劇／挑戰IMAX極限 諾蘭「奧德賽」終於圓夢
由克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的史詩鉅作「奧德賽」(The Odyssey)，再度挑戰電影拍攝技術極限。這部新片不僅成為全球首部全程使用新一代IMAX膠卷攝影機拍攝的劇情長片，更圓了諾蘭近40年的夢想。他透露，自己從16歲起，就希望有朝一日能用IMAX膠卷攝影機完成一整部電影，如今終於實現。
諾蘭自「黑暗騎士」開始便將IMAX膠卷攝影機運用於重要場景拍攝，之後與攝影指導霍伊特．范霍特瑪合作，更持續挑戰IMAX攝影技術的極限。諾蘭笑說：「我們一直都是IMAX的實驗白老鼠。」霍伊特．范霍特瑪也表示，只要看過IMAX拍出的畫面，就能感受到它驚人的魅力，「它是一台不會說謊的攝影機，景深、解析度都非常出色，畫面充滿生命力，就像藝術品一樣。」
長年以來最大的難題始終是IMAX攝影機運轉時產生的巨大噪音，導致無法拍攝需要同步收音的近距離對白戲。曾參與諾蘭作品的麥特戴蒙(Matt Damon)就形容，那種聲音就像「有人直接在你面前開著果汁機」。
直到籌備「奧德賽」時，諾蘭主動找上IMAX團隊，當測試畫面首次搭配同步收音投影到大銀幕時，團隊立刻知道成功了。
據悉，「奧德賽」全片共使用64萬0080公尺IMAX膠卷，總長度甚至超過加拿大多倫多到美國紐約的距離。劇組同步採用傳統IMAX膠卷攝影機與最新一代IMAX基利（Keighley）膠卷攝影機拍攝，其中新機種採用與一級方程式賽車、高性能超跑相同的碳纖維材質，也象徵IMAX攝影技術邁入全新里程碑。
《奧德賽》成為全球首部全程使用新一代IMAX膠卷攝影機拍攝的劇情長片，代表諾蘭把IMAX從局部場景運用，推進到整部作品全程實作。 諾蘭表示自己從16歲起就希望有一天能用IMAX膠卷攝影機完成整部電影，過去只在重要場景使用，如今《奧德賽》讓這個長年願望終於成真。 過去IMAX攝影機運轉噪音太大，難以拍同步收音的近距離對白戲；新機種經測試後可搭配同步收音投影，且採碳纖維材質，提升性能與穩定性。
精華 FAQ
《奧德賽》成為全球首部全程使用新一代IMAX膠卷攝影機拍攝的劇情長片，代表諾蘭把IMAX從局部場景運用，推進到整部作品全程實作。
諾蘭表示自己從16歲起就希望有一天能用IMAX膠卷攝影機完成整部電影，過去只在重要場景使用，如今《奧德賽》讓這個長年願望終於成真。
過去IMAX攝影機運轉噪音太大，難以拍同步收音的近距離對白戲；新機種經測試後可搭配同步收音投影，且採碳纖維材質，提升性能與穩定性。
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