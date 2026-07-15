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被控性侵 「上層男孩」麥可沃德獲判無罪

編譯尤寶琪／綜合報導
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英國男星麥可沃德被控性侵一案，近日獲判無罪。(路透資料照片)
英國男星麥可沃德被控性侵一案，近日獲判無罪。(路透資料照片)

主演Netflix熱門影集「上層男孩」(Top Boy)成名的英國男星麥可沃德(Micheal Ward)，之前被指控2023年於朋友車輛後座性侵一名女性而遭起訴；對此，倫敦法院在7月10日判定他無罪。

現年28歲的沃德出生於牙買加，在英國羅母福特郡(Romford)長大，當倫敦斯內爾斯布魯克刑事法院(Snaresbrook Crown Court)判定他兩項性侵、兩項穿刺性攻擊(assault by penetration)與一項性騷擾罪不成立後，他忍不住當庭痛哭流涕。

沃德近年演藝事業蓬勃發展，除了「上層男孩」，沃德還曾演出過電影「藍色故事」(Blue Story)與「克拉倫斯之書」(The Book Of Clarence)，而他在2025年與奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)、影后艾瑪史東(Emma Stone)合作演出政治諷刺片「愛丁頓」(Eddington)，則預計將於8月22日在英國上映。。

他在2020年憑藉「上層男孩」獲頒英國電影學院(BAFTA)最佳新人獎；靠著山姆曼德斯(Sam Mendes)執導的「光影帝國」(Empire of Light)獲得BAFTA最佳男主角提名，並以史提夫麥昆(Steve McQueen)執導的BBC影集「小斧頭」(Small Axe)獲得BAFTA最佳電視獎提名。

沃德否認所有指控，並表示他「完全相信」自己會被宣告無罪。他在審判中作證指出，他是在聚會上認識這名女子的，雙方是自願發生性關係的。

精華 FAQ

  • 倫敦斯內爾斯布魯克刑事法院於7月10日判定麥可沃德無罪，法院認為檢方指控的2項性侵、2項穿刺性攻擊與1項性騷擾罪名都不成立。

  • 沃德在審判中否認所有指控，並表示自己「完全相信」會被宣告無罪；他證稱，雙方是在聚會上認識，且發生性關係是出於自願。

  • 他因Netflix影集《上層男孩》走紅，還演出《藍色故事》、《克拉倫斯之書》；並以《上層男孩》獲BAFTA最佳新人獎，亦曾入圍最佳男主角與最佳電視獎。

Netflix 性騷擾 奧斯卡

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