44歲男星喬許葛里塞提輕生離世 好友悲慟：無法接受

美國男星喬許葛里塞提驟逝，生命在44歲這年畫句點。(取材自Instagram)

美國男星喬許葛里塞提（Josh Grisetti）曾參與熱門影集「漫才梅索太太」(The Marvelous Mrs. Maisel)演出，也活躍於百老匯 舞台，近日卻驚傳輕生噩耗，享年44歲。消息由多年好友、百老匯演員羅布麥克盧爾（Rob McClure）透過社群平台證實，震驚演藝圈，也讓大批粉絲相當不捨。

羅布麥克盧爾在Instagram發文悼念，透露喬許已於10日離世，並表示對方是選擇結束自己的生命。他坦言，自己與妻子得知消息後悲痛萬分，至今仍難以接受好友離開的事實，更掛念喬許家人的處境，希望他們能夠度過這段最艱難的時刻。

喬許葛里塞提近年因在「漫才梅索太太」最終季飾演「拉爾夫」一角而受到更多觀眾認識，此外，他也是百老匯知名音樂劇演員，曾參與「Something Rotten!」、「It Should Have Been You」等作品，以精湛歌舞實力和舞台魅力深受劇迷喜愛，在劇場界擁有相當高的人氣。

葛里塞提在過世前幾天，才剛在Instagram宣布，因為「個人原因」，將不再擔任「金法尤物：音樂劇」(Legally Blonde: The Musical)的導演。

死訊曝光後，不少影迷與劇場圈人士紛紛湧入他的社群平台留言哀悼，葛里塞提在音樂劇「爛東西」中的搭檔、百老匯演員羅布麥克盧爾(Rob McClure)在Instagram上發文：「我懷著無比悲痛的心情告訴大家，才華橫溢的喬許葛里塞提於周五結束了自己的生命。我甚至無法接受這個事實，我最美好的回憶之一就是跟他一起，多年來在舞台上扮演他的兄弟。」