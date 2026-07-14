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亞莉安娜才分手傳新戀情 回收10年前舊愛「為他改歌詞放閃」

記者陳穎／即時報導
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亞莉安娜(右)和伊桑斯萊特因「魔法壞女巫」假戲真愛。(美聯社)
亞莉安娜(右)和伊桑斯萊特因「魔法壞女巫」假戲真愛。(美聯社)

流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）與「魔法壞女巫」男星伊桑斯萊特（Ethan Slater）日前證實分手後，感情動向再度成為焦點。近日她被拍到多次與前男友、舞者瑞奇阿爾瓦雷茲（Ricky Alvarez）同框，如今又在演唱會上臨時改唱歌詞，被外界解讀是在高調宣告兩人復合，引發熱議。

亞莉安娜近日在紐約布魯克林舉行「Eternal Sunshine」巡演時，演唱代表作「Thank U, Next」時，將原本歌詞「我曾為瑞奇寫了幾首歌，如今聽了只會一笑置之」改成「我曾為瑞奇寫了幾首歌，而我們總能找到彼此」，短短一句歌詞變化立刻掀起全場歡呼，也讓粉絲認為她是在暗示兩人已經舊情復燃。

亞莉安娜與瑞奇日前已多次被拍到一起現身，包括共進午餐、一起參加美國國慶聚會，瑞奇也被目擊現身她的演唱會，陪伴她展開巡演行程。知情人士透露，兩人近來確實經常相處，不過目前仍以慢慢重新了解彼此為主，不急著定義關係。

亞莉安娜與瑞奇2015年至2016年間交往，當時瑞奇擔任她巡演舞者，兩人分手後仍維持友好關係。2018年亞莉安娜推出夯曲「Thank U, Next」時，還曾在歌詞中點名瑞奇，事後瑞奇也幽默回應：「那些歌很好聽，不客氣。」多年來雙方一直保持聯絡，也曾合作演唱會及音樂相關工作。

亞莉安娜今年稍早結束與伊桑斯萊特近3年的戀情，雙方因合作電影「魔法壞女巫」相識相戀，戀情一路備受外界關注。如今她與瑞奇再度互動頻繁，加上演唱會改詞舉動，也讓復合傳聞越演越烈。不過截至目前為止，亞莉安娜本人仍未正式證實兩人的關係，外界只能從她的一舉一動持續尋找蛛絲馬跡。

舞者瑞奇阿爾瓦雷茲曾和亞莉安娜交往，兩人現在又舊情復燃。(摘自rickyroza...
舞者瑞奇阿爾瓦雷茲曾和亞莉安娜交往，兩人現在又舊情復燃。(摘自rickyrozay Instagram)

精華 FAQ

  • 因為她才剛與伊桑斯萊特分手，近來又被拍到多次和前男友瑞奇同框，加上演唱會臨時改詞，被外界解讀為感情有新進展。

  • 她在紐約巡演唱《Thank U, Next》時，將原本提到瑞奇的歌詞改成「我們總能找到彼此」，因此被粉絲視為高調暗示復合。

  • 截至目前，亞莉安娜本人並未正式證實兩人復合；知情人士則表示，兩人近期確實常見面，但目前只是慢慢重新了解彼此。

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