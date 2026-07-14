新片不帥了… 阿湯哥化身灰白髮、發福大亨 認「40年來最難角色」

湯姆克魯斯的銀幕形象一向性格又帥氣。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 湯姆克魯斯新片Digger造型大改，化身灰白髮發福石油大亨。

湯姆克魯斯新片Digger造型大改，化身灰白髮發福石油大亨。 重點二： 該片由奧斯卡名導伊納利圖執導，融合黑色喜劇與災難諷刺。

該片由奧斯卡名導伊納利圖執導，融合黑色喜劇與災難諷刺。 重點三：阿湯哥稱此角是40多年來最難，預告曝光後引爆熱議。

好萊塢 巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）暌違多年再度挑戰非系列電影，新作「Digger」（暫譯「挖掘者」）近日公開首支正式預告片。阿湯哥 在片中一改招牌帥氣形象，不僅頂著灰白稀疏頭髮、戴上厚重特殊化妝與義肢，還刻意增胖、化身性格古怪的石油大亨，幾乎讓人認不出來，預告曝光後迅速掀起熱議。據悉，這也是他自2017年「美國製造」（American Made）後，首度主演非「不可能的任務」（Mission: Impossible）與「捍衛戰士」（Top Gun）系列作品。

「Digger」由奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）執導，這位墨西哥導演曾以「鳥人」、「神鬼獵人」兩度拿下奧斯卡最佳導演，被視為當代最具代表性的電影創作者之一。新片融合黑色喜劇、災難與人性諷刺元素，描述全球最具權勢的石油富豪「Digger Rockwell」，因一項重大決策引爆足以撼動世界的災難，為了證明自己才是拯救人類的英雄，被迫踏上一場荒謬又瘋狂的旅程。

預告中，62歲的湯姆克魯斯完全顛覆過往銀幕形象，不但留著後退的灰白髮際線、身形發福，臉部也透過大量特殊化妝與義肢打造出蒼老外貌，搭配誇張口音與神經質表演，不少影迷直呼「完全認不出來」、「差點以為換人演」。媒體更形容，這是阿湯哥近40多年演藝生涯最大膽的一次外型改造，也是他少見以角色而非動作場面取勝的演出。

除造型掀起話題，湯姆克魯斯日前在洛杉磯出席電影問答活動時，也談到這次演出。他坦言，「Digger」是自己從影40多年來最具挑戰性的角色，「我從未遇過如此挑戰我的作品。當你真正看到這部電影時，就會知道它是完全原創的。」導演則盛讚阿湯哥展現前所未有的演技深度，不再只是挑戰高難度動作，而是完成一次真正的角色蛻變。

「Digger」也是湯姆克魯斯近年少數跳脫招牌動作英雄路線的作品。自2018年以來，他幾乎都投入「不可能的任務」與「捍衛戰士」系列，如今終於回歸原創電影，讓不少影迷相當期待。電影預計今年10月上映，首支預告公開後已迅速登上社群熱搜，不少媒體看好，這部作品有望成為阿湯哥再次角逐演技獎項的重要代表作。

湯姆克魯斯在電影「Digger」中變身怪咖富豪。（取材自YouTube）