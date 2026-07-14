湯姆克魯斯罕見再度扮醜 挺「啤酒肚」、一頭灰白亂髮詮釋世界首富

湯姆克魯斯生涯最狂演出「挖掘者」化身首富拯救地球。(圖：華納提供)

好萊塢 巨星「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）迎來演藝生涯全新里程碑。他首度攜手曾以「鳥人」（Birdman）、「神鬼獵人」（The Revenant）勇奪奧斯卡最佳導演的名導阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）合作新片「挖掘者」（Digger），以一頭灰白亂髮、蓄鬍、挺著啤酒肚的全新造型震撼亮相，顛覆過去46年來的銀幕形象，堪稱從影以來最大膽轉型。

預告中，阿湯哥飾演富可敵國的世界級首富「洛克威爾」，預告曝光劇情描述格陵蘭冰川出現巨大裂縫，引爆足以摧毀全球經濟的末日危機，預估將造成高達18兆美元的驚人損失，世界各國陷入前所未有的混亂，阿湯哥挺身而出、扭轉世界命運。

湯姆克魯斯從影46年來，始終以親身上陣挑戰極限特技、敬業拚命的銀幕英雄形象深植人心，近年更憑藉「捍衛戰士：獨行俠」與「不可能的任務：最終清算」再創票房高峰，持續證明他無可取代的巨星魅力。

然而在「挖掘者」中，他徹底拋開過去的動作英雄包袱，不再是拯救世界的超級特務，而是化身運籌帷幄、掌握全球局勢的億萬富豪，以截然不同的成熟魅力迎戰世界末日。他冷靜分析全球局勢，展現洞悉人性與政經局勢的領袖氣場。這次阿湯哥突破性的演出，也被外媒視為是他近年最具挑戰性的角色之一，更被看好有望再次問鼎奧斯卡演技獎項。

電影「挖掘者」故事講述全世界最有權勢的男人展開一場瘋狂的救援行動，為了在他引發的一場大災難摧毀一切之前，證明自己才是全人類的救星。「挖掘者」將於美國10月2日上映。