「侏羅紀公園」葛蘭博士驟逝 山姆尼爾4月才抗癌成功、享壽78歲

電影「侏羅紀公園」資深男星山姆尼爾13日病逝雪梨，享壽78歲。圖為他2012年的照片。(路透)

曾主演「侏羅紀公園」(Jurassic Park)、「鋼琴師和她的情人」(The Piano)等電影的資深男星山姆尼爾(Sam Neill)13日病逝雪梨，享壽78歲。家屬在社群媒體發表聲明說，這位男星的過世「突然且出乎意料之外」，並未透露死因。

2022年春季，山姆尼爾被診斷患有「血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤」(angioimmunoblastic T-cell lymphoma)，今年4月則宣布接受一種新療法的臨床實驗之後抗癌成功，體內已無癌細胞 。

山姆尼爾家屬13日在聲明中說，這名男星的血癌一直沒有復發。

山姆尼爾1947年9月14日出生於北愛爾蘭奧馬(Omagh)，父親是紐西蘭人，母親是英國人。他在七歲時隨家人移居紐西蘭，定居南島城市達尼丁(Dunedin)附近，曾就讀基督城(Christchurch)的寄宿學校，後來畢業於威靈頓維多利亞大學(Victoria University of Wellington)。

由於電影演出機會有限，山姆尼爾演藝事業初期曾加入紐西蘭國家電影製片廠(New Zealand National Film Unit)，負責紀錄片的執導與剪輯。1981年參加梅爾吉勃遜(Mel Gibson)二戰電影「Z字特攻隊」(Attack Force Z)演出。 電影「侏羅紀公園」資深男星山姆尼爾13日病逝雪梨，享壽78歲。(路透)

20多歲時，山姆尼爾育有一子安德魯(Andrew)但送人領養，這名男星曾表示，相隔25年後與兒子取得聯繫。他與女星麗莎·哈羅(Lisa Harrow)也育有一子提姆(Tim)。1989年，他與「航越地平線」(Dead Calm)日本化妝師渡邊典子(Noriko Watanabe)結婚，育有女兒艾蓮娜(Elena)，他還收養了典子前段婚姻的女兒舞子(Maiko)，2017年宣告分居。根據媒體報導，山姆尼爾最近幾年的交往對象是澳洲政治記者蘿拉·廷格爾(Laura Tingle)。

1993年電影「侏羅紀公園」締造全球票房10億元成績，拿下三項奧斯卡金像獎，山姆尼爾在劇中飾演的葛蘭博士，以恐龍專家的形象深植人心。不過，山姆尼爾原本對於這部電影能否讓自己成為家喻戶曉的巨星感到懷疑，接受多倫多星報(Toronto Star)專訪時曾表示：「也許電影裡的暴龍能夠大紅，但不是我。」

山姆尼爾的其他電影作品包括在「獵殺紅色十月」(The Hunt for Red October)中飾演一名蘇聯潛艇軍官，在「戰慄黑洞」(In The Mouth of Madness)中飾演一名調查員。