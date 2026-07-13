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「侏羅紀公園」男星山姆尼爾驚傳驟逝 曾爆罹癌享壽78歲

記者顏伶如／即時報導
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山姆尼爾驚傳過世。（路透）
山姆尼爾驚傳過世。（路透）

曾主演「侏羅紀公園」(Jurassic Park)、「鋼琴師和她的情人」(The Piano)等電影的資深男星山姆尼爾(Sam Neill)13日病逝雪梨，享壽78歲。家屬在社群媒體發表聲明說，這位男星的過世「突然且出乎意料之外」，並未透露死因。

2022年春季，山姆尼爾被診斷患有血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤(angioimmunoblastic T-cell lymphoma)，今年4月則宣布接受一種新療法的臨床實驗之後抗癌成功，體內已無癌細胞

山姆尼爾家屬13日在聲明中說，這位男星血癌一直沒有復發。

山姆尼爾1947年9月14日出生於北愛爾蘭奧馬(Omagh)，父親是紐西蘭人，母親是英國人。他在7歲時隨家人移居紐西蘭，定居南島城市達尼丁(Dunedin)附近，曾就讀基督城(Christchurch)的寄宿學校，後來畢業於威靈頓維多利亞大學(Victoria University of Wellington)。

由於電影演出機會有限，山姆尼爾演藝事業初期曾加入紐西蘭國家電影製片廠(New Zealand National Film Unit)，負責紀錄片的執導與剪輯。1981年參加梅爾吉勃遜(Mel Gibson)二戰電影「Z字特攻隊」(Attack Force Z)演出。

20多歲時，山姆尼爾育有一子安德魯(Andrew)但送人領養。這位男星曾表示，相隔25年後與兒子取得聯繫。他也跟女星麗莎·哈羅(Lisa Harrow)育有一子提姆(Tim)。1989 年，他與「航越地平線」(Dead Calm)日本化妝師渡邊典子(Noriko Watanabe)結婚，育有女兒艾蓮娜(Elena)，他還收養了典子前段婚姻的女兒舞子(Maiko)，2017年宣告分居。根據媒體報導，山姆尼爾最近幾年的交往對象與澳洲政治記者蘿拉·廷格爾(Laura Tingle。

1993年電影「侏羅紀公園」締造全球票房10億元成績，拿下三項奧斯卡金像獎，後來還有五部續集。不過，山姆尼爾原本對於這部電影能否讓自己成為家喻戶曉的巨星感到懷疑，接受多倫多星報(Toronto Star)專訪時曾表示：「也許電裡裡的暴龍能夠大紅，但不是我。」

山姆尼爾以「侏羅紀公園」廣為人知。（UIP提供）
山姆尼爾以「侏羅紀公園」廣為人知。（UIP提供）

精華 FAQ

  • 山姆尼爾於13日在雪梨病逝，享壽78歲。家屬透過社群媒體表示，他的過世「突然且出乎意料之外」，但並未公布具體死因。

  • 他在2022年春季被診斷出血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤，屬於血癌的一種；今年4月他曾宣布接受新療法臨床實驗後，體內已無癌細胞。

  • 他因主演《侏羅紀公園》《鋼琴師和她的情人》等片聞名，1947年生於北愛爾蘭，7歲移居紐西蘭，後來投入影壇並參與多部國際作品。

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