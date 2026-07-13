哈里遜福特迎84歲 洛城騎單車秀肌力 不見老態

哈里遜福特近日迎來84歲大壽。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 84歲哈里遜福特洛杉磯騎單車，展現健碩體態。

84歲哈里遜福特洛杉磯騎單車，展現健碩體態。 重點二： 他透露接受教練建議，重視全身訓練與傷病預防。

他透露接受教練建議，重視全身訓練與傷病預防。 重點三：福特強調未打算息影，仍享受演戲與工作挑戰。

影壇長青樹哈里遜福特(Harrison Ford)13日迎接84歲大壽，卻被發現日前獨自一人在洛杉磯 騎單車，而且還維持著健碩身材，絲毫不見任何老態。

福斯新聞網(Fox News)報導，以系列電影「法櫃奇兵」(Indiana Jones)走紅影壇的福特，上周末身穿白色緊身運動衫、黑色短褲、戴著手套和白色頭盔，頂著南加州 炎熱天氣，獨自在洛杉磯騎單車，運動結束後，福特脫掉上衣休息，露出肌肉發達的手臂、肩膀和胸膛，健碩身材令人不敢置信。

福特最近接受雜誌「男士健康」(Men's Health)採訪，坦言接受私人運動教練建議，積極進行全身體能訓練：「我最看重的是運動時的傷病預防，因為我年紀大了，需要保護自己。」

2023年福特做客「艾倫愛說笑」(The Ellen DeGeneres Show)節目時透露，隨著年齡增長已減少攝取肉類和乳製品，轉而吃蔬菜和魚類，並強調：「我只是對肉類吃膩了，我知道這對地球不好、對我的身體也不好。」

儘管年過八旬，福特沒有放慢腳步的打算，最近接受娛樂周刊「綜藝」(Variety)採訪，被問及是否有息影計畫時，他斬釘截鐵表示：「沒有，我覺得演員這份工作最吸引我的地方之一，就是他們也需要老人來扮演老人角色。」

福特演藝事業近年依然風生水起，除了憑藉影集「誠實診療室」(Shrinking)獲得艾美獎男配角提名，2026年還榮獲第32屆美國演員獎終身成就獎，福特坦承對拍片帶來的「神秘感」情有獨鍾，也是他至今在影壇屹立不搖的最大動力：「我真正的樂趣在於工作本身，接下來會發生什麼、誰會做什麼，能夠活著真是一件奇妙的事，我們的工作如此具有挑戰性，你只怕沒有事情可做。」