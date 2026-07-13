港星何煒晴82歲辭世 漫威經典反派「高夫人」成絕響
曾在漫威影集飾演經典反派「高夫人」（Madame Gao）的香港資深演員何煒晴（Wai Ching Ho）傳出離世消息，享壽82歲。
曾與她合作演出漫威影集的加拿大日裔演員彼得新田（Peter Shinkoda），12日透過社群平台證實噩耗，並在Instagram分享兩人過去合作時的合照，寫下：「我永遠不會忘記妳。無論是在戲裡還是戲外，跟妳在一起的每一分鐘我都獲益良多。我們一定會再相見的，我的朋友，妳曾是如此美麗。」不過彼得新田並未透露何煒晴的死因。
1943年出生的何煒晴早年來自香港，後來赴美發展演藝事業，最廣為人知的角色，就是在Netflix漫威影集「夜魔俠」、「鐵拳俠」及「捍衛者聯盟」中飾演神秘組織「手合會」（The Hand）的重要領袖「高夫人」。她在劇中以沉穩內斂的演出，成功塑造出深具威脅性的反派形象，也成為漫威街頭英雄系列中最具代表性的角色之一。
除了漫威作品外，何煒晴近年也持續參與影視演出，包括客串美劇「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat），以及替皮克斯動畫電影「青春養成記」（Turning Red）中的外婆角色配音，展現橫跨戲劇與配音的演藝實力。
巧合的是，漫威日前才傳出反派組織「手合會」將於電影「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）再度登場，如今何煒晴卻傳出離世消息，也讓不少影迷感嘆，這位曾賦予「高夫人」鮮明生命力的演員，已無法親眼見證角色所屬勢力重返漫威作品。
她傳出離世消息，享壽82歲，由曾與她合作漫威影集的加拿大日裔演員彼得新田在社群平台上證實，並公開兩人合照悼念。 何煒晴最廣為人知的角色是《夜魔俠》《鐵拳俠》及《捍衛者聯盟》中的高夫人，這個角色是神秘組織「手合會」的重要領袖。 她近年仍持續演出，曾客串美劇《菜鳥新移民》，也替皮克斯動畫電影《青春養成記》中的外婆角色配音，展現戲劇與配音實力。
精華 FAQ
她傳出離世消息，享壽82歲，由曾與她合作漫威影集的加拿大日裔演員彼得新田在社群平台上證實，並公開兩人合照悼念。
何煒晴最廣為人知的角色是《夜魔俠》《鐵拳俠》及《捍衛者聯盟》中的高夫人，這個角色是神秘組織「手合會」的重要領袖。
她近年仍持續演出，曾客串美劇《菜鳥新移民》，也替皮克斯動畫電影《青春養成記》中的外婆角色配音，展現戲劇與配音實力。
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