真人版「海洋奇緣」奪北美票房冠軍 卻被批山寨動畫沒創意

迪士尼全新真人版「海洋奇緣」啟用波里尼西亞裔新人凱瑟琳拉加伊亞(Catherine Laga'aia)飾演主角莫娜公主。(美聯社)

迪士尼 全新真人版「海洋奇緣」(Moana)雖然登上本周末票房冠軍，但其實數字不太好看，且惡評如潮。

美聯社報導，真人版「海洋奇緣」耗資2.5億元，北美票房僅開出4300萬元，全球也只有9500萬元。對比2024年上映的動畫續集「海洋奇緣2」(Moana 2)、首映即創下2.25億元紀錄且全球票房破10億元，這次真人版的成績令人不忍卒睹，票房規模僅與去年表現不佳的「白雪公主」(Snow White)差不多。

真人版「海洋奇緣」由湯瑪斯凱爾(Thomas Kail)執導，雖然找回巨石強森(Dwayne Johnson)飾演半神毛伊(Maui)，並啟用波里尼西亞裔演員凱瑟琳拉加伊亞(Catherine Laga'aia)飾演主角莫娜公主(Moana)，但在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)上卻僅拿到34%的超低新鮮度。

滿分4顆星的美聯社影評只給了不及格的1星半，直言真人版「海洋奇緣」幾乎逐幕山寨動畫原作，硬生生將10年前迪士尼巔峰動畫，直接複製到10年後的真人世界，差別僅在於數位特效讓海洋藍得更絢麗，而迪士尼最偉大女英雄卻原地打轉，創意蕩然無存、故事路線乏善可陳，只是把動畫變成表演，甚至淪為「周六夜現場」(Saturday Night Live)惡搞短劇。

但影評也幫新人演員說公道話，「這一切並非凱瑟琳拉加伊亞的錯，她生動的表演是電影推進的主要動力。」影評指出，動畫的魅力在於趣味瞬間創造無限想像，如半神毛伊滑稽的變形、巨蟹塔瑪托阿(Tamatoa)輕快的舞步，以及大海將莫娜拉回船上的場景，一旦硬要用數位特效變成現實，反而剝奪角色的靈魂，影評直接點名巨石強森年齡與演技轉變，不適合再演毛伊，尤其頂著一頭假髮反顯老態，更別說要演出動畫版的活力，也無法彰顯毛伊自負、狡猾，又充滿英雄氣概的角色性格。