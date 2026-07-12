與「花邊教主」傳性騷糾紛後 巴爾多尼首度公開發聲「恢復中」

「花邊教主」布蕾克萊芙莉（左）與男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼合作「到我們為止」，戲外卻爆出性騷、抹黑官司，和解後「花邊教主」還追討鉅額賠償。 （美聯社）

2024年電影「到我們為止」(It Ends with Us)導演兼演員賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)，在與電影女主角「花邊教主」(Gossip Girl)布蕾克萊芙莉(Blake Lively)爆發法律糾紛近兩年來，首度與妻子艾蜜莉巴多尼(Emily Baldoni)公開露面。

在Instagram的影片中，這對夫婦表示，此前他們選擇保持沉默，是因為法律程序仍在進行中。一名聯邦法官在2026年4月，駁回了萊芙莉對巴爾多尼的大部分訴訟請求，包括她聲稱自己遭受性騷擾 的指控。巴爾多尼透過其旗下的Wayfarer Studios製片公司與萊芙莉達成和解，但雙方仍就訴訟費用問題陷入僵局。

「所以，在過去兩年多的時間裡，我們幾乎沒有公開露面，這並不是因為我們沒什麼好說的，因為天知道我們有很多話要說」，賈斯汀巴爾多尼在影片中說道。

「最重要的是，我們今天想真心實意地表示，我們對發生在我們身上的這麼多事、這麼多人都充滿感激」，艾蜜莉巴多尼表示。

但艾蜜莉巴多尼指出，感恩「並不能抹殺我們在過去幾年裡所感受到的不公和痛苦」；她說：「我們必須面對很多問題，努力理解很多事情，例如，這樣的事情怎麼會發生？更何況它還偽裝成一場爭取女性權益的鬥爭。」

「我們正在恢復中，」巴爾多尼表示，他們一家仍在從這場創傷中恢復，「如果你經歷過創傷，你就會知道療癒過程並非一帆風順，而是每天都在變化。」