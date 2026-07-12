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拍末日地堡嚇慘 蕾貝卡潑咖啡讓他濕身了

記者廖福生／綜合報導
在「末日地堡」第三季中，蕾貝卡弗格森飾演的茱麗葉在被迫「清潔」後奇蹟生還，卻帶著...
在「末日地堡」第三季中，蕾貝卡弗格森飾演的茱麗葉在被迫「清潔」後奇蹟生還，卻帶著失憶狀態回歸。（圖／Apple TV提供）

曾演出「沙丘」、「不可能的任務」系列電影的蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson），監製主演科幻影集「末日地堡」第三季。拍攝時因為效果太震撼，讓她嚇到將咖啡灑在同劇演員身上。

此次蕾貝卡弗格森除了演出外還擔任監製，她飾演的茱麗葉在被迫「清潔」後奇蹟生還，卻帶著失憶狀態回歸，不只忘記過去經歷，也必須重新面對自己與整個地堡世界的關係。

蕾貝卡弗格森曾參與「沙丘」與「不可能的任務」拍攝，這次「末日地堡」第三季，故事因某個狀況帶來震撼效果，當時大家問她「妳準備好迎接這件事發生了嗎？」讓蕾貝卡弗格森心想：「我可是拍過『不可能的任務』的人，沒什麼能嚇到我的。」

沒想到，最終效果太過震撼，讓蕾貝卡弗格森將手中咖啡整杯潑在飾演諾克斯的夏恩麥克雷（Shane McRae）身上：「我完全無法控制，他整個人被咖啡淋透，我們不得不更換他的服裝。那很好玩，你必須在現場才能體會，那是一段美好的時光。」

蕾貝卡弗格森（左）與葛拉漢尤斯特一同受訪。（圖／Apple TV提供）
蕾貝卡弗格森（左）與葛拉漢尤斯特一同受訪。（圖／Apple TV提供）

蕾貝卡弗格森表示，拍攝「末日地堡」是段非常美好的回憶：「片場有太多搞笑的人，我們經常互相開玩笑，還玩猜字遊戲。」她也指出，在很多大型電影製片廠裡，所有的演員都有明星露營車，有類似彈出式帳篷的東西，這次大家會將桌子擺出來一起吃飯，像個大家庭一樣：「我們有一棵大橄欖樹和馬戲團風格的燈串，我們會放音樂，所有人聚在一起，工作人員也在，就只是一起吃午餐。」

精華 FAQ

  • 她除了飾演茱麗葉之外，這次也擔任監製，並參與《末日地堡》第3季的拍攝與製作，顯示她在劇中不只是演員，也投入更多幕後工作。

  • 因為拍攝時某個震撼效果太過強烈，她原本以為自己不會被嚇到，沒想到當下完全失控，手中的咖啡整杯潑到飾演諾克斯的夏恩麥克雷身上。

  • 她形容片場非常有趣，大家常互相開玩笑、玩猜字遊戲，還會一起在大橄欖樹下吃午餐，整體氛圍像是一個由演員和工作人員組成的大家庭。

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