拍末日地堡嚇慘 蕾貝卡潑咖啡讓他濕身了

在「末日地堡」第三季中，蕾貝卡弗格森飾演的茱麗葉在被迫「清潔」後奇蹟生還，卻帶著失憶狀態回歸。（圖／Apple TV提供）

曾演出「沙丘」、「不可能的任務」系列電影的蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson），監製主演科幻影集「末日地堡」第三季。拍攝時因為效果太震撼，讓她嚇到將咖啡灑在同劇演員身上。

此次蕾貝卡弗格森除了演出外還擔任監製，她飾演的茱麗葉在被迫「清潔」後奇蹟生還，卻帶著失憶狀態回歸，不只忘記過去經歷，也必須重新面對自己與整個地堡世界的關係。

蕾貝卡弗格森曾參與「沙丘」與「不可能的任務」拍攝，這次「末日地堡」第三季，故事因某個狀況帶來震撼效果，當時大家問她「妳準備好迎接這件事發生了嗎？」讓蕾貝卡弗格森心想：「我可是拍過『不可能的任務』的人，沒什麼能嚇到我的。」

沒想到，最終效果太過震撼，讓蕾貝卡弗格森將手中咖啡整杯潑在飾演諾克斯的夏恩麥克雷（Shane McRae）身上：「我完全無法控制，他整個人被咖啡淋透，我們不得不更換他的服裝。那很好玩，你必須在現場才能體會，那是一段美好的時光。」 蕾貝卡弗格森（左）與葛拉漢尤斯特一同受訪。（圖／Apple TV提供）

蕾貝卡弗格森表示，拍攝「末日地堡」是段非常美好的回憶：「片場有太多搞笑的人，我們經常互相開玩笑，還玩猜字遊戲。」她也指出，在很多大型電影製片廠裡，所有的演員都有明星露營車，有類似彈出式帳篷的東西，這次大家會將桌子擺出來一起吃飯，像個大家庭一樣：「我們有一棵大橄欖樹和馬戲團風格的燈串，我們會放音樂，所有人聚在一起，工作人員也在，就只是一起吃午餐。」