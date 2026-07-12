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「骨董級綠葉」彼得范諾登75歲離世 「警察學校2」成絕響

記者廖福生／綜合報導
男星彼得范諾登（Peter Van Norden）驚傳逝世，享壽75歲。（圖／取...
男星彼得范諾登（Peter Van Norden）驚傳逝世，享壽75歲。（圖／取材自X平台）

曾活躍於1980、1990年代影壇的資深男星彼得范諾登（Peter Van Norden）驚傳逝世，享壽75歲。他的妻子溫蒂（Wendy）痛心證實噩耗，透露丈夫多年來飽受多種疾病折磨，最終在美國時間10日上午，於南加州一間安寧照護機構平靜走完人生最後一程，而她與兒子羅伯特（Robert）也始終陪伴在側。

出生於紐約的彼得范諾登，自1970年代末期便踏入演藝圈，數十年的影視生涯累積了無數豐富資歷。他曾參演過「女服務生」、「歡樂酒吧」、「末日逼近」等多部經典影集，更曾與威尼斯影帝威廉達佛（Willem Dafoe）在電影「Roadhouse 66」中有過精彩合作。

不過，真正讓全球影迷至今仍津津樂道的，絕對是他在喜劇經典「警察學校2：初任職務」中飾演的警官「溫尼」，以及在「站在子彈上的男人」裡活靈活現演出的前白宮幕僚長「約翰蘇努努」。彼得范諾登憑藉自然且充滿喜感節奏的精湛演技，將各種類型的配角雕琢得活靈活現，也因此被影迷奉為好萊塢喜劇片中不可或缺的「骨董級綠葉」。

除了在銀幕上發光發熱，私底下的彼得范諾登同樣長年深耕劇場界，不僅曾風光登上百老匯舞台，更持續在全美各地劇院演出，在舞台劇領域的崇高地位備受業界肯定。

而他的演藝生涯最終章，停留在去年於洛杉磯矩陣劇院（Matrix Theater）演出的舞台劇「Corktown '39」。片中他飾演二戰背景下的關鍵角色「Joe」，以內斂且真摯的演技收穫當地影評的一致盛讚，也為他這段橫跨數十年的傳奇演藝生涯，留下了最完美的謝幕。

精華 FAQ

  • 他的妻子溫蒂證實，他於美國時間10日上午在南加州一間安寧照護機構平靜離世，享壽75歲，當時妻子與兒子羅伯特都陪伴在側。

  • 最受討論的是喜劇經典《警察學校2：初任職務》中的警官「溫尼」，以及《站在子彈上的男人》裡飾演前白宮幕僚長「約翰蘇努努」的演出。

  • 除了長年活躍於影視圈，他也深耕劇場界，曾登上百老匯並在全美各地演出；生涯最後則在洛杉磯演出舞台劇《Corktown '39》，獲得影評肯定。

加州 好萊塢 百老匯

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