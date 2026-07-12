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泰勒絲婚後首度現身 高調秀鑽石婚戒閃瞎全場

編譯俞仲慈／綜合報導
泰勒絲。（路透）
泰勒絲。（路透）

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)球星凱爾西(Travis Kelce)結婚一周後，首度現身加州參加朋友婚禮，結果泰勒絲高調在鏡頭前展示手上戴的鑽石婚戒。

根據八卦新聞Page Six報導，凱爾西前隊友史密斯-舒斯特(JuJu Smith-Schuster)10日在加州橙縣(Orange County)拉古納尼格爾(Laguna Niguel)麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)迎娶蘿拉·柯克(Laura Kruk)，不過全場焦點卻是泰勒絲和凱爾西這對新婚僅一周的佳偶。

泰勒絲身穿一襲白底粉紅花卉圖案的無肩長禮服，展現新嫁娘的喜氣，至於凱爾西則選擇一套深鐵灰色西裝，兩人進場後不時牽手放閃，成為現場最受矚目的佳偶，尤其泰勒絲坐在貴賓席觀禮時，還時不時將左手放在胸前，就是要讓攝影鏡頭清楚拍下無名指戴的大顆鑽石婚戒，隨後兩人在婚宴翩翩起舞，盡情享受新婚甜蜜時光。

泰勒絲與NFL球星凱爾西結婚一周後，首度現身加州參加朋友婚禮，泰勒絲高調在鏡頭前...
泰勒絲與NFL球星凱爾西結婚一周後，首度現身加州參加朋友婚禮，泰勒絲高調在鏡頭前展示手上戴的鑽石婚戒。（取材自X平台）

泰勒絲和凱爾西於7月3日在紐約麥迪遜廣場花園完婚，根據婚禮網站The Knot Worldwide編輯總監李恩(Esther Lee)透露，這場世紀婚禮豪砸3000萬元，光是現場布置的鮮花和飾品就花費約500萬元，而且當天安排賓客參加遊戲可獲得抽獎券，獎品清一色奢侈品，凱爾西隊友崔奎爾(Drue Tranquill)妻子賈姬(Jackie)幸運抽中一只價值7000元的香奈兒(Chanel)手提包。

泰勒絲和凱爾西自2023年開始穩定交往，直到2025年8月對外宣布訂婚，但對於婚禮各項細節始終三緘其口，然而去年10月，泰勒絲在英國接受電台訪問時坦言，在遇到凱爾西之前，從未認真考慮過結婚：「你可能會覺得我是終其一生追求婚禮的人，但事實上，直到遇到他之前，我從未想過自己會做什麼或者想要什麼。」並透露對婚姻生活尚未做好準備，但仍對與凱爾西共度未來充滿期待。

精華 FAQ

  • 兩人是在凱爾西前隊友史密斯-舒斯特的婚禮上首次公開現身，地點位於加州橙縣拉古納尼格爾的麗思卡爾頓酒店，現場焦點幾乎都落在這對新婚夫妻身上。

  • 泰勒絲坐在貴賓席觀禮時，不時把左手放在胸前，刻意讓鏡頭拍到無名指上的大顆鑽石婚戒，之後還與凱爾西在婚宴上跳舞，甜蜜放閃。

  • 文章提到兩人7月3日在紐約麥迪遜廣場花園完婚，婚禮花費高達3000萬元，布置與贈品都很奢華；泰勒絲也曾表示，遇到凱爾西前從未認真想過結婚。

泰勒絲 加州

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