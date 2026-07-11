酒駕緩刑 布蘭妮在高速路「半身探出SUV天窗」又引熱議

布蘭妮今年稍早才因涉嫌酒駕遭警方逮捕。（路透資料照片）

美國流行天后布蘭妮 （Britney Spears）日前才因酒駕事件引發關注，沒想到近日又被拍到在高速公路上做出危險舉動。近日，她被目擊將上半身探出行駛中的休旅車天窗，在車陣中迎風甩髮、張開雙臂，畫面曝光後再次掀起熱議。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，布蘭妮當天搭乘一輛黑色賓士G-Class休旅車，行經洛杉磯 101號高速公路影城（Studio City）路段，當時車流雖然壅塞，但車輛仍以約每小時45英里（約72公里）的速度行駛。

照片顯示，身穿迷你連身裙的布蘭妮將大半個身體探出天窗，仰起頭迎著風，雙手向外伸展，不時甩動長髮，整個過程持續約兩分鐘，引來不少用路人側目。

隨後，她還被拍到與戴著白色牛仔帽的男性駕駛一路有說有笑，兩人之後將車停靠加油站 ，布蘭妮也進入附近便利商店閒逛，看起來心情相當輕鬆。

針對外界質疑此舉恐有安全疑慮，一名知情人士向「每日郵報」表示，當時高速公路因塞車而車速放緩，布蘭妮只是想探出天窗看看前方車流狀況，「她想知道還要塞多久」。

知情人士也透露，布蘭妮從小在美國南方長大，年輕時經常把頭探出車窗吹風，因此一直很喜歡夏天迎著風的感覺，「她現在過得很開心，心情也很好。如果這樣做違法，她可能根本不知道，也沒有故意違規的意思。」

事實上，布蘭妮今年稍早才因涉嫌酒駕（DUI）在加州文圖拉郡遭警方逮捕，之後透過律師與檢方達成協議，承認較輕的「魯莽駕駛」（Wet Reckless）罪名，判處1年緩刑，避免面臨更重刑責。

酒駕事件後，曾有知情人士向「Page Six」透露，布蘭妮接受治療後狀態明顯好轉，不僅身心逐漸恢復，也對未來充滿期待。「她現在健康、快樂，心態十分正向，希望重新展開新生活。」然而，此次再度因在高速公路探出天窗引發討論，也讓外界再度關注她的一舉一動。