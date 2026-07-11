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1500萬變50萬…查理辛贍養費官司拖15年大逆轉 終於落幕

記者陳穎／綜合報導
查理辛2011年離婚，和前妻的贍養費官司一拖就是15年。（路透資料照片）
查理辛2011年離婚，和前妻的贍養費官司一拖就是15年。（路透資料照片）

好萊塢男星查理辛（Charlie Sheen）與前妻布魯克穆勒（Brooke Mueller）長達多年的贍養費糾紛終於告一段落。根據最新法院文件，查理辛同意支付50萬美元積欠的子女扶養費，雖遠低於布魯克原先主張的1500萬美元，但終於為這場歷15年的官司畫下句點。

現年60歲的查理辛與48歲的布魯克於2008年結婚、2011年離婚，育有17歲雙胞胎兒子鮑伯（Bob）與麥克斯（Max）。布魯克去年底向法院提出訴訟，指控查理辛自2011年起未依約支付完整扶養費，部分月份僅支付部分金額，甚至完全沒有付款，因此要求追討約1500萬美元，其中包含多年積欠的扶養費及利息。

不過，雙方最終達成和解。法院裁定，查理辛須支付50萬美元作為積欠扶養費，分兩期支付，第一筆25萬美元須於7月10日前繳清，第二筆則須在9月1日前完成；此外，他還需負擔布魯克6萬美元律師費。

根據法院文件，這筆50萬美元將一次性結清2011年3月至2026年7月期間所有積欠的扶養費與利息。自今年7月起，兩人將依照孩子實際居住期間，各自負擔雙胞胎兒子的生活開銷。

目前兩人仍共同擁有兒子的法定監護權，但孩子主要與查理辛同住。法院文件也載明，若布魯克未能維持戒癮狀態、藥物檢測未過或再次復發，查理辛可在48小時內取得單獨監護權。布魯克多年來曾公開坦承飽受毒癮困擾，多次進出勒戒中心；查理辛則表示自己自2017年起便維持戒酒、戒毒狀態。

查理辛過去以「前進高棉」、「華爾街」、「大聯盟」和諷刺保守派電影的「機飛總動員」、「驚聲尖笑3」等電影走紅，近年鮮少拍戲。他曾受訪透露，目前生活重心幾乎都放在照顧孩子身上，自稱每天都在過著「單親爸爸的生活」，並以兒子們為傲。如今雙方正式解決扶養費爭議，也為這段延續多年的法律糾紛畫下句點。

精華 FAQ

  • 法院裁定查理辛須支付50萬美元，作為2011年3月至2026年7月期間累積的扶養費與利息，並分兩期付款，等於正式了結長年的欠款爭議。

  • 布魯克穆勒原先向法院主張追討約1500萬美元，理由是查理辛自2011年起未完整支付扶養費，部分月份只付部分金額，甚至有時完全未付款。

  • 雙方仍共同擁有雙胞胎兒子的法定監護權，但孩子主要跟查理辛同住；自今年7月起，兩人將依孩子實際居住情況分擔生活開銷。

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