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家變延燒… 貝克漢愛女哈珀生日 長子布魯克林仍冷淡拒聯絡

記者廖福生／綜合報導
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布魯克林（左）和妹妹哈珀（右）原本感情相當緊密。（取材自Instagram）
布魯克林（左）和妹妹哈珀（右）原本感情相當緊密。（取材自Instagram）

貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）的小女兒「小七」哈珀（Harper Beckham）今（10）日迎來15歲生日，不過外媒卻指出，她今年最大的心願就是能再次見到大哥布魯克林（Brooklyn Beckham）。由於布魯克林近年與家人關係漸行漸遠，兄妹也因此失去聯繫，讓哈珀相當難過。

根據「每日郵報」報導，知情人士透露，哈珀始終無法理解哥哥為何突然不再與自己聯絡，尤其生日將至，布魯克林依舊沒有任何互動，令她十分失落。消息人士表示，兄妹過去感情一直很好，哈珀至今仍不明白究竟發生什麼事，也希望有一天能重新修補彼此關係。

報導指出，哈珀與布魯克林之間並沒有發生衝突，兄妹感情原本相當親近，因此看見女兒因家庭問題受到影響，也讓貝克漢夫婦十分心疼。若雙方關係仍未改善，布魯克林恐將連續第2年缺席妹妹生日。

事實上，布魯克林近年與父母關係屢傳生變，至今仍未有和解跡象。日前貝克漢獲選在好萊塢星光大道留名，全家人一同赴洛杉磯出席典禮，唯獨布魯克林夫妻缺席。當時還傳出哈珀曾獨自前往哥哥與妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）住處，手中拿著一封粉紅色信件，希望能與哥哥見上一面，最終仍未能如願，只能返回車上。

不過，八卦媒體「Page Six」對此則有不同說法，認為布魯克林夫妻當時並不在家，發言人更質疑現場早有狗仔守候，認為整起事件疑似是刻意安排拍攝。對此，親近貝克漢夫婦的消息人士則堅決否認，雙方各執一詞，也讓這場豪門家庭大戲更顯撲朔迷離。

精華 FAQ

  • 外媒指出，哈珀最大的心願就是能再次見到大哥布魯克林。由於兄妹近年失去聯繫，她對哥哥不再互動感到難過，也一直希望未來能重新修補關係。

  • 報導稱，布魯克林近年與父母關係屢傳生變，和妹妹哈珀也已失去聯繫。若狀況未改善，他恐怕會連續第2年缺席妹妹生日，家人對此相當擔心。

  • 《每日郵報》稱哈珀曾拿著粉紅色信件前往布魯克林住處，盼望見面卻未如願；但《Page Six》認為兄妹當時不在家，且質疑現場疑似有狗仔刻意守候拍攝。

布魯克林 貝克漢

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