空氣也賣… 泰勒絲婚禮「場外垃圾」網拍25元 50件1天搶光

樂壇天后泰勒絲(右)與美式足球球星凱爾西(左)終於正式完婚，有網站以每件25美元販售婚禮場外收集的垃圾。(美聯社)

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）日前與美式足球聯盟（NFL ）球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce），在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行世紀婚禮，在全球引發轟動，令人意想不到的是，婚禮場外的垃圾，被賣家在網站上以每件25美元販售，其中包括菸蒂和戒指糖。

據中央社報導，另一名賣家在eBay刊登的商品當中，包括一袋號稱「婚禮現場的空氣」，開價高達4萬9999美元，也引發關注。

泰勒絲世紀婚禮成了新興商機，一個名為「New York City Garbage」（紐約市 垃圾）的個人網站，公開兜售在婚禮期間於婚禮場外撿到的「現場垃圾」，則以每件25美元的價格販售，所有物品均單件出售，「垃圾」五花八門包含當天掉落在附近的碎布料、汽水罐拉環、戒指糖、吸管、餐具、菸蒂和排卵檢測筆等，甚至還有一隻遺落的藍牙耳機AirPods，在開賣24小時內全數售罄。

販售這些物品的吉格納克（Justin Gignac）表示，「很多歌迷只是想收藏一件和婚禮有點關聯的東西。」每件物品在網路上都被描述為「雕塑品」，並密封在塑膠方塊中，以避免內容物滲漏或散發異味。

據中央社報導，吉格納克告訴法新社，他目前透過出售50件物品賺進1250美元，也在考慮繼續上架更多商品。他表示，「我試著記錄紐約市的重要文化時刻，這顯然就是其中之一，希望把那一刻封存成一個小小的時間膠囊。」

吉格納克指出，這些垃圾是在麥迪遜花園廣場的屏障外撿拾到的，並非在會場內。這個網站也出售其他城市的垃圾。

長年以來，歌迷透過泰勒絲許多取材自戀情的歌曲，持續關注這位14座葛萊美獎（Grammy Awards）得主的感情生活。部分歌迷更專程來到紐約，希望能一睹偶像的身影，不少評論員將這場星光熠熠的婚禮稱作「皇室婚禮」。

美國流行樂壇天后泰勒絲 （Taylor Swift ）與美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的世紀婚禮 ，於美國時間3日在紐約麥迪遜廣場花園盛大登場。（歐新社）