小賈斯汀加入世界盃首次中場秀 將同台瑪丹娜、夏奇拉、BTS

加拿大流行樂巨星小賈斯汀將加入史上首次「世界盃決賽中場秀」演出陣容，中場秀演出長度為11分鐘。(美聯社)

加拿大 流行樂巨星小賈斯汀（Justin Bieber）將加入史上首次「世界盃 決賽中場秀」演出陣容，整場中場秀的演出長度則為11分鐘。

中央社引述法新社報導，小賈斯汀將與流行天后瑪丹娜 （Madonna）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）及韓國天團BTS同台，在新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的世界盃決賽中，比照美式足球超級盃（Super Bowl）中場秀形式演出。

這場演出由酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）擔任總策畫。這是世界盃決賽首度安排中場表演，也讓外界關注比賽中場休息時間是否會因此延長。

依據足球競賽規則，中場休息時間「不得超過15分鐘」。儘管正式演出只有11分鐘，但考量到舞台搭建和拆卸所需時間，休息時間可能仍需延長。

FIFA去年曾在同樣於大都會人壽體育場舉行的「俱樂部世界盃」（FIFA Club World Cup）決賽試辦中場秀，當時整個中場休息時間延長至24分鐘，因此引發部分人士質疑，恐影響球員比賽表現。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）則表示，決賽中場秀「絕對是史上規模最大的舞台」，預計將吸引「數十億」觀眾收看。

中場秀還會有「芝麻街」（Sesame Street）及「布偶歷險記」（The Muppets）角色登場，以支持FIFA「全球公民教育基金」（Global Citizen Education Fund）。這項計畫希望在世界盃期間募得1億美元資金，協助全球兒童獲得更多教育資源。

小賈斯汀透過聲明表示：「世界盃以其他活動無法比擬的方式凝聚全世界。我很榮幸能參與中場表演。更讓我開心的是，這項活動已經在協助擴大全球兒童接受教育的機會。」

中場秀主辦單位、反貧窮倡議組織「全球公民」（Global Citizen）創辦人暨執行長伊凡斯（Hugh Evans）表示，這將是自1985年「拯救生命」（Live Aid）慈善演唱會以來，最多藝人為單一公益目標齊聚的盛會，這也可望成為史上觀看人數最多的11分鐘表演。