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貝克漢家分裂…小妹哈波15歲生日 昔日寵妹的布魯克林恐連2年缺席

記者廖福生／即時報導
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布魯克林（右二）和妹妹哈波（左三）原本感情相當緊密。(美聯社)
布魯克林（右二）和妹妹哈波（左三）原本感情相當緊密。(美聯社)

英國前足球巨星貝克漢（David Beckham）與歌手維多利亞（Victoria Beckham）的小女兒「小七」哈波（Harper Beckham）10日迎來15歲生日，不過外媒卻指出，她今年最大的心願就是能再次見到大哥布魯克林（Brooklyn Beckham）。由於布魯克林近年與家人關係漸行漸遠，兄妹也因此失去聯繫，讓哈波相當難過。

根據「每日郵報」報導，知情人士透露，哈波始終無法理解哥哥為何突然不再與自己聯絡，尤其生日將至，布魯克林依舊沒有任何互動，令她十分失落。消息人士表示，兄妹過去感情一直很好，哈波至今仍不明白究竟發生什麼事，也希望有一天能重新修補彼此關係。

報導指出，哈波與布魯克林之間並沒有發生衝突，兄妹感情原本相當親近，哈波小時候時常被拍到被布魯克林抱著，看起來寵妹無極限，布魯克林還曾說超愛妹妹，因此看見女兒因家庭問題受到影響，也讓貝克漢夫婦十分心疼。若雙方關係仍未改善，布魯克林恐將連續第兩年缺席妹妹生日。

事實上，布魯克林近年與父母關係屢傳生變，至今仍未有和解跡象。日前貝克漢獲選在好萊塢星光大道留名，全家人一同赴洛杉磯出席典禮，唯獨布魯克林夫妻缺席。當時還傳出哈波曾獨自前往哥哥與妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）住處，手中拿著一封粉紅色信件，希望能與哥哥見上一面，最終仍未能如願，只能返回車上。

不過，八卦媒體「Page Six」對此則有不同說法，認為布魯克林夫妻當時並不在家，發言人更質疑現場早有狗仔守候，認為整起事件疑似是刻意安排拍攝。對此，親近貝克漢夫婦的消息人士則堅決否認，雙方各執一詞，也讓這場豪門家庭大戲更顯撲朔迷離。

精華 FAQ

  • 外媒指出，哈波最大的心願是能再次見到哥哥布魯克林。她因兄妹失去聯繫而十分難過，也一直不明白哥哥為何突然不再與自己聯絡。

  • 報導指出，布魯克林近年與父母及家人關係漸行漸遠，與哈波也因此失聯。若情況沒有改善，他很可能連續第2年缺席妹妹生日。

  • Daily Mail稱哈波曾帶著粉紅信件前往哥哥住處想見面，但Page Six認為布魯克林夫妻當時不在家，且質疑現場有狗仔守候，疑似刻意安排拍攝。

布魯克林 貝克漢

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