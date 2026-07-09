匹茲堡醫魂入圍艾美獎25項 「怪奇物語」主要獎項全落空

串流平台HBO Max熱門醫療劇「匹茲堡醫魂」一口氣獲得艾美獎25項提名。（取材自Instagram.com/hbomax）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《匹茲堡醫魂》憑第2季表現強勢入圍25項提名。

《匹茲堡醫魂》憑第2季表現強勢入圍25項提名。 重點二： 《天后與草莓》以24項提名刷新喜劇類影集紀錄。

《天后與草莓》以24項提名刷新喜劇類影集紀錄。 重點三：《怪奇物語》最終季失利，主要獎項與演員提名全數落空。

第78屆艾美獎 (Primetime Emmy Awards)8日公布入圍名單。劇情類影集「匹茲堡醫魂」(The Pitt)憑藉強勢第2季入圍25項提名；而迎來最終季的「天后與草莓」(Hacks)則以24項提名刷新喜劇類影集紀錄。

美聯社報導，串流平台HBO Max在劇情與喜劇類雙雙封王，以122項總提名傲視群雄。

「天后與草莓」自首季開播以來便因兩代喜劇演員間的張力備受好評。女主角珍史瑪特(Jean Smart)此前已蟬聯4屆喜劇類最佳女主角，今年極有望締造5連霸。搭檔漢娜愛賓德(Hannah Einbinder)與聯合創作人保羅唐斯(Paul W. Downs)亦獲得多項提名。

人氣影集「怪奇物語」最終季成績不如預期，未能擠進最佳戲劇類影集，也全數錯失演員獎項提名，僅獲7項技術類獎項提名。「高校十八禁」最終季則只有千黛亞成功入圍演員獎，其餘主要獎項皆未能上榜。此外，本屆也出現不少遺珠，包括人氣影集「大熊餐廳」男主角傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）意外落馬，未能入圍喜劇類最佳男主角，引發影迷熱議。

「匹茲堡醫魂」去年作為黑馬表現亮眼，今年一舉入圍4個最佳女配角與3個最佳男配角。男主角諾亞懷利(Noah Wyle)再度入圍男主角、導演及製片獎。在「白蓮花大飯店」(The White Lotus)等勁敵今年缺席下，「匹茲堡醫魂」迅速回歸並成功突圍。

Apple TV+影集「萬中選一」(Pluribus)強勢斬獲18項提名，主演瑞雅希洪(Rhea Seehorn)被視為劇情類影后大熱門；恐怖喜劇「寡婦灣」(Widow's Bay)則拿下19項提名，男主角馬修瑞斯(Matthew Rhys)演技備受肯定。

「誠實診療室」(Shrinking)也表現亮眼，83歲的傳奇影星哈里遜福特(Harrison Ford)入圍喜劇類最佳男配角，外界預測他今年有望成功挑戰艾美、葛萊美、奧斯卡、東尼4大獎(EGOT)大滿貫；同劇搭檔傑森席格(Jason Segel)亦入圍最佳男主角。

喜劇演員馬丁肖特(Martin Short)憑藉「破案三人行」(Only Murders in the Building)再度問鼎喜劇類影帝，關於他的紀錄片「Marty, Life is Short」也獲2項提名。傑森貝特曼(Jason Bateman)則憑藉「黑兔」(Black Rabbit)等2部作品獲4項提名。美國廣播公司(ABC)電視台的「小學風雲」(Abbott Elementary)也突圍獲得7項提名。

諾亞懷利在「匹茲堡醫魂」飾演羅比醫生，目睹各種第一線發生的生老病死。（圖／HBO Max提供）