泰勒絲經濟學？婚禮空氣喊價5萬元 場外垃圾也能賣25元

紐約市麥迪遜廣場花園外牆7月3日點亮粉紅色燈光，並顯示「JUST & T MARRIED（J與T新婚快樂）」字樣，以慶祝流行天后泰勒絲與NFL球星凱爾西結婚。（歐新社）

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL 球星凱爾西（Travis Kelce）7月3日在紐約麥迪遜廣場花園（MSG）舉行婚禮，場外撿拾的垃圾竟意外成為粉絲的另類收藏品。有人將婚禮現場附近收集到的物品放上網拍販售，甚至還有一袋聲稱來自婚禮現場的「空氣」標價近5萬美元。

TMZ報導，網站「New York City Garbage」近期販售多項據稱來自泰勒絲婚禮周邊的物品，包括布料碎片、汽水鋁罐拉環、AirPods耳機等，每件售價25美元。賣家宣稱，所有物品都是在婚禮當天於麥迪遜廣場花園附近街頭拾獲，具有紀念價值。

報導指出，由於不少泰勒絲粉絲（Swifties）爭相購買，相關商品需求大增，甚至出現供不應求的情況。

其中最受矚目的商品，是一袋據稱在婚禮場館內收集的「空氣」，售價高達4萬9999.99美元。雖然商品看似荒誕，但據稱已有超過200人瀏覽商品頁面，引發外界關注是否真會有人願意高價購入。

這起事件也讓網路掀起兩極討論。一部分網友認為，將垃圾包裝成收藏品販售是極具創意的行銷手法；另一派則批評這只是炒作話題，甚至戲稱若真的靠垃圾賺錢，泰勒絲恐怕都應該分一杯羹。