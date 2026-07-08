泰勒絲經濟學？婚禮空氣喊價5萬元 場外垃圾也能賣25元
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）7月3日在紐約麥迪遜廣場花園（MSG）舉行婚禮，場外撿拾的垃圾竟意外成為粉絲的另類收藏品。有人將婚禮現場附近收集到的物品放上網拍販售，甚至還有一袋聲稱來自婚禮現場的「空氣」標價近5萬美元。
TMZ報導，網站「New York City Garbage」近期販售多項據稱來自泰勒絲婚禮周邊的物品，包括布料碎片、汽水鋁罐拉環、AirPods耳機等，每件售價25美元。賣家宣稱，所有物品都是在婚禮當天於麥迪遜廣場花園附近街頭拾獲，具有紀念價值。
報導指出，由於不少泰勒絲粉絲（Swifties）爭相購買，相關商品需求大增，甚至出現供不應求的情況。
其中最受矚目的商品，是一袋據稱在婚禮場館內收集的「空氣」，售價高達4萬9999.99美元。雖然商品看似荒誕，但據稱已有超過200人瀏覽商品頁面，引發外界關注是否真會有人願意高價購入。
這起事件也讓網路掀起兩極討論。一部分網友認為，將垃圾包裝成收藏品販售是極具創意的行銷手法；另一派則批評這只是炒作話題，甚至戲稱若真的靠垃圾賺錢，泰勒絲恐怕都應該分一杯羹。
報導指出，有人在泰勒絲婚禮場外撿拾垃圾後上網販售，包含布料碎片、汽水鋁罐拉環、AirPods耳機等，甚至還有一袋號稱來自場館內的空氣，被當成紀念品標價出售。 網站販售的多項周邊物品每件售價25美元，而最吸睛的「空氣」則標價4萬9999.99美元。由於泰勒絲粉絲熱情高漲，相關商品據稱需求大增，甚至出現供不應求。 支持者認為這是很有創意的行銷手法，能把粉絲文化轉化為話題與商品；批評者則認為這只是刻意炒作，甚至質疑若真能靠垃圾賺錢，泰勒絲本人也應該分得收益。
精華 FAQ
報導指出，有人在泰勒絲婚禮場外撿拾垃圾後上網販售，包含布料碎片、汽水鋁罐拉環、AirPods耳機等，甚至還有一袋號稱來自場館內的空氣，被當成紀念品標價出售。
網站販售的多項周邊物品每件售價25美元，而最吸睛的「空氣」則標價4萬9999.99美元。由於泰勒絲粉絲熱情高漲，相關商品據稱需求大增，甚至出現供不應求。
支持者認為這是很有創意的行銷手法，能把粉絲文化轉化為話題與商品；批評者則認為這只是刻意炒作，甚至質疑若真能靠垃圾賺錢，泰勒絲本人也應該分得收益。
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