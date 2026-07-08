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喬治克隆尼獲威尼斯終身成就獎 感性致謝：代表我老了

記者廖福生／即時報導
喬治克隆尼獲威尼斯終身成就獎。(路透)
喬治克隆尼獲威尼斯終身成就獎。(路透)

好萊塢傳奇巨星喬治克隆尼（George Clooney）的輝煌演藝生涯，再度迎來全新里程碑！威尼斯影展官方於美國時間周二（7日）正式宣布，將在本屆影展頒發象徵最高榮譽的「終身成就金獅獎」，致敬這位現年65歲的頂級男神。

事實上，喬治克隆尼在好萊塢的影壇地位早已毋庸置疑，他更是影史唯三曾在奧斯卡榮獲最佳影片、導演、男主角、男配角、原創劇本及改編劇本等「6項不同領域提名」的全方位電影人。主辦單位也感性表示，這次的大獎正是為了表彰他集演員、導演與製片於一身的卓越貢獻。

威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）在致敬詞中，更毫不吝嗇地盛讚喬治克隆尼是一位「充滿魅力、熱情且具備原創性的完整藝術家」，成功將深厚的演藝天賦，轉化為當代影壇最耀眼的軌跡。

巴貝拉透露，克隆尼的演藝生涯從不走捷徑，早年他從電視影集龍套與B級電影發跡，直到憑藉經典美劇「急診室的春天」爆紅，才一舉蛻變為頂尖演員，而他的魅力更是建立在深厚的可信度上，絕非僅僅依靠帥氣的外在美學。

得知獲獎消息後，一向視威尼斯為寶地的喬治克隆尼也感性回應：「我在威尼斯度過太多難忘的時刻。這個影展毫無疑問是我的最愛，能獲得金獅獎是莫大的榮譽。」隨後，他也不忘展現招牌的萬人迷幽默感，打趣自嘲：「這大概也代表我老了，但我欣然接受。」

其實克隆尼與威尼斯影展緣分極深，過去無論是主演的「戰略高手」以及執導作「晚安，祝你好運」，都曾多次踏上威尼斯紅毯。近年他更首度挑戰百老匯，主演舞台劇版「晚安，祝你好運」並榮獲東尼獎提名，該劇當時甚至寫下歷史，成為首部在百老匯現場演出、同時透過 CNN 向全球直播的舞台劇。第83屆威尼斯影展將於今年9月2日至12日展開。

精華 FAQ

  • 威尼斯影展官方宣布，將在本屆影展頒發象徵最高榮譽的終身成就金獅獎給喬治克隆尼，以表彰他長年在影壇累積的卓越貢獻。

  • 主辦單位指出，克隆尼不只是知名演員，也身兼導演與製片，並在多個領域展現全面實力；威尼斯總監更稱讚他是充滿魅力、熱情且具原創性的完整藝術家。

  • 克隆尼表示自己在威尼斯留下許多難忘回憶，能獲得金獅獎是莫大榮譽，並幽默自嘲這也代表自己老了，但他對此欣然接受。

好萊塢 奧斯卡 威尼斯影展

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