小布被官宣戀情？攜小29歲女友參加泰勒絲婚禮 同框放閃

小布與珠寶設計師女友伊內絲德拉蒙，被「高調」在社群上官宣。（取材自Laurie Zanoletti Instagram）

好萊塢 男星布萊德彼特 （Brad Pitt）與小29歲的珠寶設計師女友伊內絲德拉蒙（Ines de Ramon）近日首度以「官方認證」姿態現身IG，不僅一起出席流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）婚禮，造型師更公開兩人甜蜜合照，被外界視為交往近4年來首度「高調官宣」，也讓不少粉絲直呼「終於不用再偷拍了」。

這組照片由兩人的御用造型師Laurie Zanoletti分享，小布身穿黑白燕尾服搭配招牌墨鏡，伊內絲則穿著黑色露肩禮服，兩人並肩現身、互動自然，雖未刻意放閃，卻散發穩定甜蜜的戀人氣息。外媒普遍認為，這是兩人戀情公開以來最具代表性的一次同框。

事實上，布萊德彼特與伊內絲自2022年底傳出戀情後始終相當低調，只偶爾被拍到一起旅行、約會或出席活動。直到2024年攜手走上威尼斯影紅毯，才正式打破過去避談戀情的態度，如今再透過社群曝光合照，也被解讀為感情更加穩定。

有趣的是，現年62歲的小布與36歲的泰勒絲其實早有淵源。泰勒絲年輕時曾創作一首未公開歌曲「Till Brad Pitt Comes Home」，足見她一直相當欣賞這位奧斯卡影帝，如今雙方因婚禮同框，也讓不少粉絲笑稱是「追星成功」。

布萊德彼特過去曾與珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）及安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）有過兩段婚姻，其中他與裘莉因合作電影「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）擦出愛火，兩人離婚官司歷經多年才正式落幕。如今小布與伊內絲感情穩定，外界也認為他終於走出婚變陰霾，展開人生新篇章。

照片曝光後，網友紛紛留言表示：「終於官宣了！」、「成熟愛情最舒服」、「兩人愈看愈有夫妻相」，還有人說，「希望這次能修成正果」。