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小布被官宣戀情？攜小29歲女友參加泰勒絲婚禮 同框放閃

編譯尤寶琪／綜合報導
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小布與珠寶設計師女友伊內絲德拉蒙，被「高調」在社群上官宣。（取材自Laurie ...
小布與珠寶設計師女友伊內絲德拉蒙，被「高調」在社群上官宣。（取材自Laurie Zanoletti Instagram）

好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與小29歲的珠寶設計師女友伊內絲德拉蒙（Ines de Ramon）近日首度以「官方認證」姿態現身IG，不僅一起出席流行天后泰勒絲（Taylor Swift）婚禮，造型師更公開兩人甜蜜合照，被外界視為交往近4年來首度「高調官宣」，也讓不少粉絲直呼「終於不用再偷拍了」。

這組照片由兩人的御用造型師Laurie Zanoletti分享，小布身穿黑白燕尾服搭配招牌墨鏡，伊內絲則穿著黑色露肩禮服，兩人並肩現身、互動自然，雖未刻意放閃，卻散發穩定甜蜜的戀人氣息。外媒普遍認為，這是兩人戀情公開以來最具代表性的一次同框。

事實上，布萊德彼特與伊內絲自2022年底傳出戀情後始終相當低調，只偶爾被拍到一起旅行、約會或出席活動。直到2024年攜手走上威尼斯影紅毯，才正式打破過去避談戀情的態度，如今再透過社群曝光合照，也被解讀為感情更加穩定。

有趣的是，現年62歲的小布與36歲的泰勒絲其實早有淵源。泰勒絲年輕時曾創作一首未公開歌曲「Till Brad Pitt Comes Home」，足見她一直相當欣賞這位奧斯卡影帝，如今雙方因婚禮同框，也讓不少粉絲笑稱是「追星成功」。

布萊德彼特過去曾與珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）及安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）有過兩段婚姻，其中他與裘莉因合作電影「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）擦出愛火，兩人離婚官司歷經多年才正式落幕。如今小布與伊內絲感情穩定，外界也認為他終於走出婚變陰霾，展開人生新篇章。

照片曝光後，網友紛紛留言表示：「終於官宣了！」、「成熟愛情最舒服」、「兩人愈看愈有夫妻相」，還有人說，「希望這次能修成正果」。

精華 FAQ

  • 因為他與女友伊內絲首次在IG公開合照，還一起現身泰勒絲婚禮，互動自然且由造型師分享，被外界視為交往近4年來最正式的公開亮相。

  • 照片由兩人的造型師釋出，布萊德彼特穿黑白燕尾服、戴招牌墨鏡，伊內絲則穿黑色露肩禮服，兩人並肩站立，整體氛圍低調卻甜蜜。

  • 外媒普遍認為這是兩人戀情公開以來最具代表性的一次同框，顯示關係更穩定；不少粉絲也留言祝福，希望這段成熟戀情能修成正果。

泰勒絲 布萊德彼特 好萊塢

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