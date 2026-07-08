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永遠的猛格大王…「衝鋒飛車隊」大反派 76歲謝幕

記者廖福生／綜合報導
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凱爾尼爾森曾在經典末日電影「衝鋒飛車隊」中飾演飛車黨首領「猛格大王」，讓人印象深...
凱爾尼爾森曾在經典末日電影「衝鋒飛車隊」中飾演飛車黨首領「猛格大王」，讓人印象深刻。（取材自IMDb）

曾在梅爾吉勃遜主演的經典末日電影「衝鋒飛車隊」（Mad Max 2）中，以飛車黨首領「猛格大王（Lord Humungus）」一角成為影迷心中經典反派的瑞典男星凱爾尼爾森（Kjell Nilsson），傳出已於澳洲昆士蘭家中睡夢中安詳辭世，享壽76歲。

家屬事後證實噩耗，並透露他在生命最後時刻，選擇停止洗腎，平靜地走完人生最後一程。家屬透露，凱爾尼爾森近年因末期腎病，每週必須接受三次洗腎，生活品質逐漸被疾病侵蝕。2022年，醫師甚至曾斷言他已時日無多，不可能撐過當年聖誕節，但他靠著驚人的意志力，一次又一次打破醫療預估，多陪伴家人四年。

其實約40年前，凱爾尼爾森曾因雙腿血管嚴重阻塞，被醫師告知只能截肢，或終身帶著幾乎失去功能的雙腿生活。他拒絕接受截肢，在長年復健與重量訓練下，竟奇蹟般重新站了起來，連多年後接觸過他的醫師都難以解釋恢復原因，因此給了他「行走的奇蹟」這個稱號。

在踏進電影圈之前，凱爾尼爾森原本是瑞典國家級舉重選手，之後赴澳洲擔任1980年莫斯科奧運舉重隊教練，也在當地認識日後的妻子凱特費格遜（Kate Ferguson）。在另一半鼓勵下，他意外踏入演藝圈，第一部電影便是「衝鋒飛車隊」系列。

凱爾尼爾森在片中飾演飛車黨領袖「猛格大王」，赤裸上身、戴著曲棍球面具的狂暴造型，不僅成為系列最具代表性的反派之一，也奠定後世無數廢土電影、美術設計甚至電玩角色的視覺雛形，至今仍被視為影史經典形象。也因此留下影史最令人印象深刻的反派身影。

家人表示，凱爾尼爾森在離世前主動決定停止洗腎，希望重新掌握人生最後的選擇權。最後幾天，他始終保持平靜，沒有恐懼，也沒有遺憾。家屬未來將舉辦追思儀式，送別這位曾征戰體壇、也在影壇留下傳奇一頁的硬漢。

精華 FAQ

  • 他因末期腎病在澳洲昆士蘭家中睡夢中安詳辭世，享壽76歲。家屬表示，他在生命最後階段選擇停止洗腎，平靜面對離世。

  • 凱爾尼爾森在《衝鋒飛車隊》飾演飛車黨首領猛格大王，赤裸上身、戴曲棍球面具的造型極具辨識度，成為末日廢土電影中最經典的反派形象之一。

  • 他原本是瑞典國家級舉重選手，後赴澳洲擔任莫斯科奧運舉重隊教練，並在妻子鼓勵下踏入影壇，第一部作品就是《衝鋒飛車隊》系列。

瑞典 聖誕節 澳洲

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