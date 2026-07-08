出道1年…「AI女星」蒂莉諾伍德將搭流氓機器人 首演長片

虛擬「女演員」蒂莉諾伍德將迎來首部長片作品。（路透資料照片）

虛擬「女演員」蒂莉諾伍德（Tilly Norwood）2025年秋天出道時曾引發好萊塢 反彈，一直未獲任何演出機會，然而，她的創作團隊宣布將為她量身打造首部長片，可望成為她演藝生涯的突破之作。

中央社引述法新社與美國「綜藝」（Variety）雜誌報導，蒂莉諾伍德創造團隊Particle 6工作室表示， 整部電影將完全運用人工智慧（AI）製作，同時結合真人編劇、技術人員及演員共同參與。

這部電影片名「錯位」（Misaligned，暫譯），意指人類努力讓AI符合自身價值與目標的掙扎過程。片中，蒂莉諾伍德是一個沒有真正身體、沒有童年，也沒有自身人生經驗的AI，只可以接觸他人的經歷。劇情轉折點出現在，一名來自暗網、充滿魅惑的流氓機器人慫恿她放下各種限制，開始發展自己的欲望、衝動與野心，使她變得更像人類。

據中央社報導，Particle 6執行長暨創辦人艾琳范德費爾登（Eline van der Velden）表示：「AI確實能協助製作高品質的劇情電影，但前提必須結合大量真人手藝、經驗、判斷和時間投入。這並非技術的限制，而這正是重點所在。」

她說：「未來10年最成功的電影工作者，將是那些能把多年敘事本能帶進新工具的人。『錯位』正是在長片格局下實踐這個理念。」

Particle 6發言人向法新社表示，這部片無論是在院線或串流平台上映，還是確切上映日期，目前討論都言之過早。

好萊塢工會及一線演員，包括史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等人，先前一再呼籲，應限制AI及生成式技術在未經明確授權下，用於受著作權保護的藝術作品。