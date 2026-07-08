觀影說劇╱「奧德賽」影評佳 麥特戴蒙拚影帝 暮光男也被讚

麥特戴蒙在「奧德賽」飾演返鄉英雄奧德修斯。（圖／UIP提供）

名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）最新史詩鉅作「奧德賽」(The Odyssey)即將上映，首波媒體口碑終於正式解禁。電影在倫敦舉行世界首映後，率先觀賞的影評人幾乎都給出高度評價，不少人盛讚這是諾蘭從影以來最具野心的作品，更有人直呼是「年度必看」、「電影藝術的巔峰」，讓外界對本片的期待值再度飆升。

「奧德賽」改編自古希臘詩人荷馬史詩「奧德賽」，由麥特戴蒙（Matt Damon）飾演返鄉英雄奧德修斯，安海瑟薇（Anne Hathaway）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、千黛亞（Zendaya）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、莎莉賽隆（Charlize Theron）等豪華卡司共同演出，全片更是影史首部完全以IMAX膠卷攝影機拍攝的商業電影。

首批觀影反應中，多位影評人大讚電影場面壯闊、視覺震撼，認為諾蘭再次將IMAX技術推向新境界。其中「Collider」影評人形容，本片是「一場電影盛宴」，成功將荷馬史詩搬上大銀幕，而且兼具規模、情感與娛樂性；也有人表示，本片最後一幕堪稱諾蘭生涯最佳段落之一，令人看得熱血沸騰。

不少評論更認為，「奧德賽」是諾蘭執導生涯中最容易理解的一部作品，雖然仍保有他擅長的大場面與哲學思辨，但敘事比過往更加直接，角色塑造也更加動人。除了麥特戴蒙被讚是近年最佳演出，看好角逐奧斯卡影帝。「暮光男」羅伯派汀森飾演的反派角色同樣獲得一致好評，甚至有影評人直言，他的表現足以角逐明年頒獎季。

不過，也有少數評論指出，電影部分改編內容可能引發原著支持者討論，整體節奏前段略顯緩慢，但幾乎所有人都認為，隨著故事推進，最終高潮完全值得等待，整體仍是一部規模驚人、值得進戲院體驗的史詩級作品，外界也看好本片有望成為今年暑假最受矚目的票房強片。