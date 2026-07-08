我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

觀影說劇╱「奧德賽」影評佳 麥特戴蒙拚影帝 暮光男也被讚

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥特戴蒙在「奧德賽」飾演返鄉英雄奧德修斯。（圖／UIP提供）
麥特戴蒙在「奧德賽」飾演返鄉英雄奧德修斯。（圖／UIP提供）

名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）最新史詩鉅作「奧德賽」(The Odyssey)即將上映，首波媒體口碑終於正式解禁。電影在倫敦舉行世界首映後，率先觀賞的影評人幾乎都給出高度評價，不少人盛讚這是諾蘭從影以來最具野心的作品，更有人直呼是「年度必看」、「電影藝術的巔峰」，讓外界對本片的期待值再度飆升。

「奧德賽」改編自古希臘詩人荷馬史詩「奧德賽」，由麥特戴蒙（Matt Damon）飾演返鄉英雄奧德修斯，安海瑟薇（Anne Hathaway）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、千黛亞（Zendaya）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、莎莉賽隆（Charlize Theron）等豪華卡司共同演出，全片更是影史首部完全以IMAX膠卷攝影機拍攝的商業電影。

首批觀影反應中，多位影評人大讚電影場面壯闊、視覺震撼，認為諾蘭再次將IMAX技術推向新境界。其中「Collider」影評人形容，本片是「一場電影盛宴」，成功將荷馬史詩搬上大銀幕，而且兼具規模、情感與娛樂性；也有人表示，本片最後一幕堪稱諾蘭生涯最佳段落之一，令人看得熱血沸騰。

不少評論更認為，「奧德賽」是諾蘭執導生涯中最容易理解的一部作品，雖然仍保有他擅長的大場面與哲學思辨，但敘事比過往更加直接，角色塑造也更加動人。除了麥特戴蒙被讚是近年最佳演出，看好角逐奧斯卡影帝。「暮光男」羅伯派汀森飾演的反派角色同樣獲得一致好評，甚至有影評人直言，他的表現足以角逐明年頒獎季。

不過，也有少數評論指出，電影部分改編內容可能引發原著支持者討論，整體節奏前段略顯緩慢，但幾乎所有人都認為，隨著故事推進，最終高潮完全值得等待，整體仍是一部規模驚人、值得進戲院體驗的史詩級作品，外界也看好本片有望成為今年暑假最受矚目的票房強片。

精華 FAQ

  • 因為電影在倫敦世界首映後解禁評論，多數影評人一致盛讚其場面壯闊、視覺震撼，甚至被形容為年度必看作品，外界期待值因此再度大幅升高。

  • 麥特戴蒙飾演奧德修斯，被認為是近年最佳演出，有望角逐奧斯卡影帝；羅伯派汀森的反派角色也被稱讚強烈搶眼，同樣具備頒獎季競爭力。

  • 《奧德賽》是影史首部完全以IMAX膠卷攝影機拍攝的商業片，並被認為是諾蘭最易理解的作品之一，雖前段節奏偏慢，但結尾高潮獲普遍肯定。

上一則

回老家當5年農夫 金曲歌王陳建年「沒有不見」8月開唱

下一則

馬麗深夜與好友聚餐 素顏又發福被酸像「買菜大媽」

延伸閱讀

「奧德賽」多國拍攝 麥特戴蒙：感覺拍了六、七部電影

「奧德賽」多國拍攝 麥特戴蒙：感覺拍了六、七部電影
金獎名導「跟蹤」藏「黑暗騎士」彩蛋 低成本驚豔影壇

金獎名導「跟蹤」藏「黑暗騎士」彩蛋 低成本驚豔影壇
票房翻車不損口碑… 胡歌「抓特務」獲讚演技蛻變 網：一人撐起整部片

票房翻車不損口碑… 胡歌「抓特務」獲讚演技蛻變 網：一人撐起整部片
台裔製片人林暐 網飛電影幕後推手 「僕人式領導」帶動轉型

台裔製片人林暐 網飛電影幕後推手 「僕人式領導」帶動轉型

熱門新聞

泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強